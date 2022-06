Tomislav Rubinjoni ispao je iz showa Survivor pa je s nama podijelio svoje dojmove i planove za dalje, a otkrio nam je i kako ga je preveslala pjevačica Neda Parmać.

Tomislav Rubinjoni natjecanje u showu Survivor završio je prije četvrtfinala i sada postaje dio porote.

U razgovoru za DNEVNIK.HR otkrio je kako se osjeća nakon ispadanja i je li ispunio svoja očekivanja.

"Nisam se nadao pobjedi, i s obzirom na to kako sam igrao zadnjih par tjedana nisam je ni zaslužio. Porušio sam sve negativne rekorde koje sam mogao. Nisam imao apsolutno nikakvih očekivanja prije Survivora, išao sam iz dana u dan i eto, ispao sam prije četvrtfinala. Ja sam i više nego zadovoljan, cilj je bio da prođem prvi tjedan, pa da me kod kuće ne sprdaju. Prvi tjedan sam prošao, ali mislim da sprdanje neću izbjeći", kaže Tomislav.



Vrijeme provedeno u Survivoru pamtit će kao jedno od izazovnijih iskustva u životu, a ne krije što mu je najviše nedostajalo.

"To bar nije teško za pogoditi, odgovor je hrana", odgovara bez puno razmišljanja.

Iako iz showa sa sobom nosi uspomene za cijeli život, kaže kako ne bi ponovio ovo iskustvo.

"Bilo je predivno iskustvo koje ne bih ponovio drugi put samo zato što je jednom dovoljno. Ne bih ništa mijenjao, jedino možda svoju preciznost na kraju poligona", ističe.



Priznaje i da je bilo puno napornije nego što je očekivao, posebice tijekom prvih mjesec dana.

"Bilo je izuzetno malo hrane, nije bilo vatre, krov je prokišnjavao, oko nas su bile samo palme kokosa, u moru nije bilo ribe, gubili smo igre za namirnice i nagrade, pa su stvarno bili teški uvjeti. Meni osobno je najteže pala glad", govori Tomislav.



Osim iskustva, stekao je i nova prijateljstva, a evo s kim se posebno povezao.

"Od drugih kandidata najviše sam se zbližio s Goranom i Stevanom, pošto imamo slične interese", objašnjava i dodaje kako mu baš nitko nije išao na živce.

U jednom od duela iz showa je izbacio svojeg prijatelja Roka, ali kaže da ne žali zbog toga.

"Izbacivanje Roka mi nije teško palo jer od početka gledam na ovo kao igru i gdje najbolji, najmudriji ili najspretniji pobjeđuje. Žao mi je jedino što Roko nije mogao dati svoj maksimum u borbi jer ga je ozljeda sprječavala. Napravit ćemo mi neki rematch ovo ljeto u Splitu", najavio je.



Otkrio nam je i poneki detalj iza kamera.

"Atmosfera među kandidatima je 99 posto vremena bila korektna. Nije bilo nikakvih trzavica ili svađa. Imam jedan sočniji detalj koji ću ipak sačuvati za sebe. Što se ljubavi tiče, koliko ja znam jedino se Mina zaljubila u Vladimira", kaže.

Sada kada je postao dio porote zanimalo nas je i hoće li biti pošten ili pristran u obavljaju svojih dužnosti.

"Ovisi. Ako trebam birati između Gorana i nekoga sigurno ću biti pristran, a između ostalih kandidata pošten", iskren je Tomislav, a ne krije ni tko mu je favorit za pobjedu.

"Moj favorit je Goran. Ne iz razloga što mi je prijatelj, već se od početka Survivora pokazao kao izuzetno korisna osoba u plemenu, najjača karika u igrama, voli preuzeti odgovornost, konstantno nam donosi pobjede u ključnim momentima. Da nije bilo njega vjerojatno ne bih vidio niti Punta Canu, niti Santo Domingo i još mnogo toga", smatra.



Zbog izgleda i mišićavog tijela, Tomislav je tijekom showa stekao i brojne obožavateljice, čega očito još nije svjestan.

"Mislite ovim izgledom beskućnika s podrapanom majicom?" začudio se, a prokomentirao je i usporedbe sa stilistom Markom Grubnićem.

"Hvala vam na ovoj usporedbi, ali prvi put ovo čujem, haha, mislim da nemamo nikakvih dodirnih točaka", smatra.



Tomislava je već prije zamijetila i pjevačica Neda Parmać koja ga je prošle godine angažirala u spotu za pjesmu "Daj mi", a on nam je ispričao kako je došlo do te suradnje te je otkrio i da se prije pojavio u spotu još jedne domaće pjevačice.

"Neda Parmać je bila polaznica grupe u teretani gdje sam radio. Zamolila me da joj treba neki dečko za spot i eto, ja sam se odazvao. Preveslala me jer je plan bio da se vide samo moje ruke, ali neka joj bude. Nije mi to bio prvi angažman, pojavio sam se u spotu Lane Jurčević s maskom jelena ako se ne varam. Mislim da je naziv pjesme La La Land", pohvalio se.



A kakvi su mu planovi za dalje?

"Ja i planovi... Jedini plan trenutno je kako ću doći doma i pojesti sve što se pojesti može. Uzet ću si sigurno tjedan do dva slobodno da se odmorim i jedva čekam trenirati. To mi je uz hranu najviše nedostajalo. Da spomenem obitelj i prijatelje da se ne uvrijede", kaže Tomislav.



Na kraju je dao savjet svima koji se planiraju prijaviti u Survivor.

"Ako se mislite prijaviti, obavezno vježbajte gađanje, nemojte biti neprecizni poput mene", poručio je Tomislav.