Tomislav Pavlović iz Zagreba profesionalni je kuhar i otac petero djece. Od kolega u showu "Farma" očekuje da svi daju sve od sebe kako bi ispunili cilj koji im se zada.

Tomislav Pavlović 38-godišnji je Zagrepčanin koji se profesionalno bavi kuhanjem, a jedan je od natjecatelja u showu Nove TV "Farma".

S njim smo razgovarali prije nego što je ušao u ''Farmu'', kada nam je otkrio čemu se veseli te što očekuje od showa.

"Očekujem naučiti nešto novo. Također mislim da bi mi to moglo pomoći u budućnosti jer mi se sviđa život uz prirodu i sve njezine blagodati. Nadam se živjeti tako jednoga dana. Nova prijateljstva su uvijek dobrodošla, a dobro dođe i bijeg od civilizacije. Ipak se najviše veselim biti doma sa svojima, pa mi ni odlazak ne bi teško pao, alibome me veseli eventualna pobjeda", ispričao nam je te se osvrnuo na svoje prednosti i mane.

"Prednost je to što volim raditi. Nije mi strano probati nešto novo. Imam dosta životnog iskustva koje bi mi moglo pomoći i u showu. Mislim da sam prilično sposoban za štošta. Što se nedostataka tiče, to bi mogla biti ponekad brutalna iskrenost. Ne znam glumiti ili biti lažan. Ne volim nepravdu i to me u životu dosta koštalo", ispričao nam je natjecatelj, a otkrio je i kako se nikada ne bi mogao složiti s dvoličnim, neiskrenim, zločestim, sebičnim i nezahvalnim ljudima.

Tomislav je inače otac petero djece, a ženio se dva puta. Dvoje djece dobio je u prvom braku, a troje djece ima sa sadašnjom suprugom. Otkrio nam je kako se svi slažu.

"Svi se odlično slažemo. Jako volimo i poštujemo jedni druge. Tako učimo i svoju djecu. A funkcioniramo i žongliramo svakako. Kako kaže jedan pjesnik, it's a crazy world we live in... Supruga i ja znamo koji su nam prioriteti, pa tako i funkcioniramo - složno", rekao nam je Pavlović. Komentirao je i kako je njegova obitelj prihvatila ulazak u show.

"Obitelj je reagirala svakako, ali najvažnije mi da zapravo imam podršku svih meni dragih ljudi. Generalno nitko nije reagirao negativno. Ženica zapravo najviše pati", zaključio je.

Objasnio je i što očekuje od kolega u showu. "Očekujem da će svi dati sve od sebe kako bi ispunili svoj cilj, koji god on bio."

