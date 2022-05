Tom Hanks i Rita Wilson proslavili su 34. godišnjicu braka i podijelili fotografiju s vjenčanja iz davne 1988. godine.

Glumački par Tom Hanks i Rita Wilson ovog su tjedna proslavili 34. godišnjicu braka, a Rita je tom prilikom na Instagramu podijelila njihovu vjenčanu fotografiju iz 1988. godine.

Hanks i Wilson na fotografiji se drže za ruke i smiju od uha do uha, a mnogi su u komentarima napisali kako su najbolji par ikad i čestitali im godišnjicu.

Kao i većina glumačkih parova, Tom i Rita upoznali su se na snimanju i to na setu serije ''Bosom Buddies'' 1981. godine.

Čim su se upoznali, reklo bi se da su kliknuli na prvu. Rita je u jednom intervjuu rekla kako su si odmah odgovarali kao osobe.

''Prije svega, volim dobrog pripovjedača", rekla je. "Dakle, svatko tko može ispričati dobru priču, ja to volim. A on to zna. Stalno me nasmijava. On je sjajan pripovjedač."

1985. ponovno su se spojili na setu za film ''Volonteri'', a od tada su postali nerazdvojni.

Isprva su bili samo prijatelji jer je u to vrijeme Hanks bio oženjen s djevojkom koju je upoznao na fakultetu Samanthom Lewes, a s kojom ima dvoje djece, kćer Elizabeth koja je rođena 1982. godine i sina Colina koji se rodio 1977. godine.

Hanks je prekinuo brak s Lewes, a Rita i on svoju su vezu započeli 1986. godine.

Dvije godine kasnije stali su pred oltar. Ritina vjenčanica bila je posebno dizajnirana, a za razliku od ostalih mladenki, glumičina vjenčanica bila je kratka.

Za show kod Oprah Winfrey, Hanks je komentirao brak s Ritom.

''Uspjeh naše veze bio je pitanje vremena, zrelosti i naše spremnosti na intimnu vezu", rekao je glumac.

"Kad sam se oženio Ritom, mislio sam: ''Ovo će zahtijevati neku promjenu s moje strane.'' Neću poreći da je promišljanje bilo dio našeg puta, ali naša veza nije čarolija onako kako se to prikazuje u filmovima.” ''U stvarnom životu, naša je veza konkretna kao što ja sjedim ovdje. Nije da brak ponekad nije blizu da bude pakao. Ali oboje znamo da ćemo, bez obzira na sve, biti jedno s drugim — i proći ćemo kroz to."

1990. godine par je dobio prvo dijete, sina Chestera, a baš poput roditelja – Chester je uplovio u glumačke vode pa tako iza sebe ima već nekoliko uloga u filmovima ''Empire'', ''Shameless'' i ''Curb Your Enthusiasm''.

1993. par je ponovno udružio snage na snimanju filma ''Romansa u Seattleu, a dvije godine nakon dobili su drugog sina Trumana.

Truman je također otišao u filmsku industriju, ali svoje vrijeme provodi iza kamere pa je tako sudjelovao u snimanju filmova ''Wrath of Man'', ''Black Widow'' i najnovijeg koji je ove godine bio nominiran i za Oscara ''Zapadna strana priče''.

Tom i Rita i poslije svih ovih godina izgledaju zaljubljeno gdje god se pojave. Rita je o njihovoj ljubavi pričala i 2012. godine u intervjuu s Piersom Morganom, a prisjetila se jednog od najslađih trenutaka koje je doživjela s Hanksom.

''Stajali smo na ulici, držali smo se za ruke, i čekali da se bude zeleno na semaforu. On me pogledao i rekao: ''Znaš, samo želim da znaš, da nikada ne moraš mijenjati samu sebe da bi bila sa mnom.'' - Doslovno, kroz mene su prošli trnci, a on je uglavnom bio takav uvijek."

Nažalost, 2015. godine Riti je dijagnosticiran rak dojke, a glumica se pribojavala kako će na tu vijest reagirati njezin suprug.

Međutim, bila je ugodno iznenađena količinom ljubavi i brige koju joj je Tom pružio za vrijeme liječenja.

''Bila sam zadivljena, zanesena pažnjom koju mi je suprug pružio. Tko bi rekao da će nas to još više povezati?'' rekla je za New York Times.

Ovaj par zaista može biti uzor mnogima, a obožavatelji se nadaju kako će zvijezda ''Forresta Gumpa'' i njegova supruga i ostatak života provesti skupa.

