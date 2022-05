Laura Pausini je velika talijanska glazbena zvijezda koju gledamo u ulozi voditeljice ovogodišnjeg Eurosonga zajedno s Alessandrom Cattelanom i Mikom.

Talijanska pjevačica Laura Pausini voditeljica je ovogodišnjeg Eurosonga u Torinu, a pozornicu dijeli s Alessandrom Cattelanom i Mikom.

U prvoj polufinalnoj večeri natjecanja Laura je pokazala tri stajlinga, a svima su zajednički bili ružičasta boja i potpis proslavljene talijanske modne kuće Valentino.

Laura je u rodnoj Italiji velika glazbena zvijezda i snima pjesme na talijanskom, španjolskom, portugalskom, engleskom i francuskom jeziku, a iza nje su i neki povijesni uspjesi.

Rođena je u Faenzi, gradiću na sjeveru Italije, a odrasla je u gradu Solarolo, gdje je s ocem Fabrizijom, glazbenikom i pjevačem, počela pjevati u dobi od osam godina u piano baru. Kada je navršila dvanaest godina, izdala je prvu pjesmu "I Sogni Di Laura", poluprofesionalni uradak koji datira iz 1987. Karijera joj je započela s usponom na festivalu Sanremo s pjesmom "La Solitudine" 1993. godine.

Iste godine izdala je i svoj prvi album koji je naslovila svojim imenom i prezimenom, a godinu dana kasnije izdala je drugi album "Laura" koji je, osim u Italiji, doživio i veliki uspjeh u Francuskoj pa su joj iz njezina tima savjetovali da pokuša osvojiti španjolsko i latinoameričko tržište. To je je i pošlo za rukom zahvaljujući hitovima poput "Non c'e" ili "Se Fue".

Prvi album na engleskom jeziku naslovila je "From the Inside", a izdala ga je 2002. godine. Uspješnicom "Surrender" zasjela je na prvo mjesto Billboardove Dance ljestvice, a i drugi singl na engleskom, "If That's Love" zasjeo je na isto mjesto poznate ljestvice. Njezina pjesma nazvana "The Extra Mile" postala je soundtrack filma "Pokemon".

Tijekom karijera, Laura je primila dvije Svjetske glazbene nagrade, 1994. i 2003. za najboljeg talijanskog izvođača, Platinastu nagradu za najprodavaniju izvođačicu Europe, Latin Grammy je za najbolji vokal na pop albumu 2005. godine te Grammy za najbolji pop album. Laura je postala prva pjevačica iz Italije koja je osvojila Grammy.

Njezin veliki obožavatelj je i tenisač Novak Đoković koji je poželio da mu Laura zapjeva na vjenčanju s Jelenom 2014. godine, no ona je navodno za nastup tražila 220 tisuća eura pa je odustao od angažmana.

Što se tiče njezina privatnog života, Laura je od 2005. godine u ljubavnoj vezi sa svojim gitaristom i umjetničkim producentom Paolom Cartom s kojim ima kći Paolu. Rođenje kćeri 2013. godine jedan joj je od najvažnijih trenutaka u životu jer pjevačica nikada nije skrivala svoju tešku borbu sa začećem.

Prije Paula, imala je dvije ozbiljne veze. S glumcem Alfredom Cerrutijem bila je od 1993. do 2001. godine, a zatim je dvije godine bila u vezi s Gabrielom Parisijem.

Laura je aktivna na Instagramu gdje ima preko 3,8 milijuna sljedbenika s kojima svakodnevno dijeli važne privatne i poslovne trenutke.

