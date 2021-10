Tia Mikić pjevanjem se bavi od svoje četvrte godine, a svira akustičnu gitaru i sintisajzer. 11-godišnja djevojčica već ima nekoliko singlova i spotova iza sebe, a nastupom na pozornici Supertalenta oduševila je publiku i žiri.

Tia Mikić (11) iz Zagreba obožava pjevati, a od svoje četvrte godine je dio zborova u kojima je počela djelovati nakon što je svojim roditeljima izrazila želju da ju upišu. Na pozornicu Supertalenta stigla je na početku pete epizode osme sezone.

"Glazba i pjevanje su nešto što volim i želim se time nastaviti baviti", rekla je Tia uoči svog nastupa.

"Uvijek će postojati hejteri ili ljudi koji te ne podržavaju u tome što radiš, ali ja slušam svoje prijatelje, roditelje, profesorice, a taj Instagram i virtualni svijet treba ignorirati. Bitnije je kakav si iznutra. Za 10 godina vidim se izvan Hrvatske", zaključila je djevojčica koja je svojim nastupom sve ostavila bez daha.

Šuput je tijekom njezina nastupa pokazala kako se naježila, a Martina ju je gledala s divljenjem dok se cijela dvorana digla na noge u jednom trenutku te na kraju i žiri. "Izvukla si sve visine, kakve neviđene dubine imaš, koliko zvučiš odraslo, nevjerojatno, ti si cijelo vrijeme nas gledala bez obzira na tremu, pjesma je teška, a ti si je izvela maestralno", rekla je Maja oduševljeno. "Mala, a ima veliki glas, probaj to dobro rasporediti da što duže traješ", poručio joj je Davor, a osupnut je bio i Janko. "Ti si razvalila, to je fantastično", zaključio je. "Ti si u takvoj tremi bila, ali kako si se hrabro držala i kako se to nije odrazilo na vokal, ovako predivne mlade i talente vidjeti, probudi moment odgovornOsti, ovako fantatsične talente svi želimo gledati što više", rekla joj je Martina.

Tia Mikić inače već ima podužu karijeru iza sebe unatoč godinama, a snimila je nekoliko pjesama i dva spota. Singl "Još je ljubav tu" ima preko 25 tisuća pregleda na YouTubeu, a snimila ga je sa zborom Zagrepčanke i dečki.

11-godišnja djevojčica polaznica je škole pjevanja Mikrofon.hr, a između ostalog svira akustičnu gitaru i sintisajzer. Sa svojom prvom solističkom pjesmom "Terry run" svake godine otvara humanitarnu utrku Terry Fox Run Croatia na zagrebačkom Jarunu.

Sudionica je i pobjednica više međunarodnih pjevačkih festivala, od kojih je ponosna na pobjede na prva dva izdanja Zagifesta 2018. i 2019. godine u svojoj kategoriji, kao i Čarobne frule 2018. i FeNS-a 2019. godine, a posebno na osvojen Grand Prix Malog MEF-a. Osvojila je i nekoliko prvih nagrada prošle godine na raznim online internacionalnim pjevačkim festivalima, između ostalog u Poljskoj i Njemačkoj. Sa svojim zborom ''Zagrepčanke i dečki“ snimila je nekoliko svojih solističkih i sudjelovala u većem broju ostalih video spotova. Članica je i njihove plesno-pjevačke skupine „Teens".