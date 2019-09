Glumica Meryem Uzerli imala je težak život, no čini se kako je loše razdoblje iza nje.

Na prestižni filmski festival u Veneciji stigla je i jedna velika turska zvijezda..

Riječ je o glumici Meryem Uzerli koja je poznatija kao sultanija Hurem koja je osim Sulejmana Veličanstvenog očarala i publiku koja ju je gledala u ulozi koju je perfektno odigrala.

Crvenokosa ljepotica u susjednoj je Italiji zasjala u nekoliko raskošnih kreacija dostojnih kraljice, a nas je podsjetila na burnu ljubavnu priču iz koje je izašla jača no ikad, iako je iskreno priznala kako joj je zatresla tlo pod nogama.

Podsjetimo, Meryem se u vrijeme najveće slave koju je teško podnosila, zaljubila u 17 godina starijeg biznismena Cana Atesa s kojim je ostala u drugom stanju. No umjesto da se budući tata veseli vijestima, Can ju je tjerao na abortus, jer bi mu to u protivnom bilo treće dijete s nekoliko različitih žena.

U to vrijeme, Meryem je iskreno priznala kako je bila lošeg psihičkog zdravlja zbog novostečene slave s kojom se nije znala nositi, a ovo ju je dotuklo. Ipak, odlučila je roditi djevojčicu Laru koja je danas centar njezinog svijeta. Od bivše ljubavi nikada nije tražila pomoć.

Nakon ljubavnog brodoloma s biznismenom, Meryem je doživjela još dva - prekid zaruka s također 17 godina starijim poduzetnikom Alpom Ozcanom te još jedne veze koja je potrajala svega 2 mjeseca. Također, sa svega 19 godina bičevana je u Dubaiju kojim je prošetala u golišavom izdanju.

"Mislila sam da me neće jako udarati, no bilo je užasno. Muškarac koji je izvršavao kaznu doslovno mi se smijao u lice. Udario me 10 puta", otkrila je u jednom intervjuu ističući kako nije znala da je kazna za to bičevanje.

Također, s obožavateljima je iskreno podijelila kako je u najtežim životnim trenucima imala suicidalne misli. Bilo je to sve prije nego je rodila kćerkicu.

"Jedne sam večeri u Antaliji dobila nagradu za svoju glumu, a iste sam se večeri pokušala ubiti", priznala je turskim medijima. Prvo je pokušala isjeći ruke, a zatim se baciti s balkona, no srećom, odustala je.

Neko se vrijeme šuškalo i kako je glumica tijekom snimanja spomenute serije zavela kolegu Halita Ergenca te mu zamalo uništila brak, no u Turskoj se pričalo i kako glumica zapravo voli žene. Kako je vikendima često odlazila u Rim, turski mediji plasirali su priču kako Meryem pada na manekenke, no ona se branila kako joj tamo živi bliska prijateljica.

Uz sve takve napise i loše ljubavne odabire, nije čudo što je glumica izgubila tlo pod nogama, no čini se kako su loši dani sada napokon iza nje.