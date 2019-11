Tedi Grubica prije nekoliko mjeseci snimio je cover Tošine pjesme, a od tada je za njim porastao velik interes.

Tedi Grubica već godinama se bavi pjevanjem, no sve je to do nedavno bilo na lokalnoj razini u Istri. Njegovim izvedbama oduvijek su se svi divili, no nedavno mu se dogodilo nešto što mu je u potpunosti promijenilo smjer u životu. Naime, Tedi je prije nekoliko mjeseci snimio cover Tošine pjesme, a nakon toga interes za njim porastao je preko noći.

''Nakon što sam obradio Tošinu pjesmu, javio se njegov kompozitor, producent i mentor Grigor Koprov. Autor njegovih najvećih hitova. Spremio je za mene pjesmu, nisam ni trenutka razmišljao, sjeo u avion i odletio u Makedoniju snimiti tu pjesmu'', kazao je Tedi koji već godina radi kao snimatelj MedVid produkcije iz Pule pa je tako i kao snimatelj često surađivao na snimanju video spotova za velike zvijezde.

Tedi sada predstavlja svoju pjesmu ''Suvenir'' koja već na prvu oduševljava brojne ljubitelje kvalitetne pop glazbe.

''Grigor Koprov potpisuje glazbu, Jovan Peurača potpisuje tekst, a za aranžman je zaslužan Vladimir Dojčinovski. Nakon 3 mjeseca kada se pjesma vratila s masteringa u Beogradu, odletio sam natrag u Makedoniju, na Ohridfest, njihov najveći glazbeni festival u državi. Tamo sam premijerno izveo tu pjesmu i osvojio nagradu za najbolju interpretaciju. Zatim smo sjeli i razradili ideju spota kojeg produkcijski pokriva MedVid produkcija iz Pule. Režiju i scenarij potpisuje Katarina Radetić. Iza onog što ćete vidjeti i čuti, zaista stoji veliki broj talentiranih i profesionalnih ljudi. Ideja, i poanta samog spota nije samo ono što vidimo. Kad zagrebemo ispod površine lijepih kadrova tu se krije puno više. Dvoje mladih se još uvijek vole, a krenuli su u život svatko svojim putem, međutim njihova se ljubav i dalje vuče za njima. To je ujedno i retrospektiva njihove ljubavi. Mnogi će se u tome pronaći. To je nešto što u čovjeku ostaje'', kazao je Tedi Grubica koji uskoro s Tošinim timom namjerava nastaviti suradnju.

''Ne tražim nikakve usporedbe s nikim, ali kada vam se javi ovakav tim ljudi morate biti ponosni. Danas je teško uspjeti ukoliko niste dio nekog TV showa, a ja sam samo pustio glas i to objavio na društvenim mrežama. Sretan sam što je sve krenulo u ovom smjeru, a uskoro pripremam još puno dobrih stvari'', otkrio je Tedi kojem brojni kolege predviđaju veliku karijeru.