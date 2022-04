Taro Emir Tekin domaćoj je javnosti poznat kao Seldžuk iz serije "Nevjera", a u intervjuu je otkrio kako se pripremao za ulogu, prisjetio se studiranja na Oxfordu, a otkrio je i još poneki detalj iz života.

Mladi turski glumac Taro Emir Tekin poznat je po ulozi nemirnog Seldžuka u seriji Nevjera, koja se emitira na Novoj TV. Dolazi iz glumačke obitelji, a glumu je studirao i na Oxfordu.

Znamo ga kao Seldžuka iz serije 'Nevjera', a otkrio je kako se pripremao za tu ulogu. "Stručna psihologinja Zehra Oldžaj Tuna dala mi je ideje o Seldžukovim karakternim osobinama. S mojim opažanjima i istraživanjima, pojavile su se Seldžukove opće crte. Rečeno mi je da je Seldžuk iz Tekirdaga i da treba govoriti s tamošnjim naglaskom. Vođen time, i ja sam identificirao fonetske note lika i prilagodio im vlastiti govor. Potom smo odredili fizičke karakteristike lika. Odabrali smo životinju sličnu orlu. Na primjer, Seldžukova ramena stoje prema natrag; njegovo držanje s prsima prema naprijed, a ramenima prema natrag podsjeća me na krila jer sam se vodio orlom. I to što je stalno sam i u svakom trenutku spreman napasti jedan je od razloga zašto sam odabrao tu životinju. Međutim, kao što sam rekao, Seldžuka smo više otkrivali putem. Istodobno su ideje moje partnerice Nazli Bulut kao i dinamika s njezinim likom još bolje identificirale Seldžuka", kaže Tekin.

Dolazi iz vrlo moćne obitelji. Kakav je osjećaj biti sin Ševal Sam i Metina Tekina, ispričao je on sam. "Osjećaj je sjajan. Jer su zapravo i oni ljudi koji su svojim pojedinačnim talentima postigli nešto u životu i, koliko ih poznajem, nisu nikada prešli svoje granice. Oni su ljudi koji se nisu promijenili ni zbog kakve koristi ili dobitka. Zbog toga su mi sjajan uzor. To mi daje sjajnu motivaciju da iskoristim vlastiti talent. Uvijek sam imao ruku na leđima, ali nikada me nisu ograničavali. Uvijek su mi davali slobodu i beskrajan prostor da se izrazim. Mislim da i to proizlazi iz njihovih vlastitih iskustava. Zbog toga je to sjajan osjećaj i volim ih jedno više od drugoga", kaže.

Otkrio je i ponešto o godinama na Oxfordu. "To su bile sjajne godine. Imao sam priliku iskusiti posao u koji sam najzaljubljeniji na najljepšem mjestu. Ja o glumi nikada nisam razmišljao kao o izboru karijere. Gluma je zapravo definicija mog karaktera. Tako postojim u životu. Međutim, za mene obrazovanje nije gotovo. Kad uhvatim pravi trenutak, planiram se vratiti i još se malo obrazovati", ističe glumac.

Kaže kako je pomišljao i da upravo ondje pronađe sreću. "Naravno da jesam. Ondje sam malo i radio, i to više kazalište. U Škotskoj sam, na primjer, glumio u mjuziklu. Ondje mislim i nastaviti. Ja sam čovjek koji živi kao nomad, ne mogu dugo ostati na istome mjestu. Kad odem onamo, iznova ću okušati sreću, no jako me zanimala gluma na materinskom jeziku. Osam sam godina živio u Engleskoj i osam sam se godina obrazovao na engleskom. Budući da su fonetička kemija, način na koji se ljudi izražavaju i na koji upotrebljavaju govor tijela potpuno drukčiji, počeo sam se pitati jesam li se možda udaljio od turskog i poželio sam doći i ovdje glumiti na materinskom jeziku", priča mladi glumac.

Osvrnuo se i na budućnost. "Moje očekivanje od budućnosti ne dolazi od mene. Očekujem da ću u svom procesu odrastanja i sazrijevanja moći pripovijedati druge priče. Želim otkrivati druga bića, moja su očekivanja od budućnosti zapravo samo u području umjetnosti", ispričao je u razgovoru.

Otkrio je i kakav je u sportu te je li gledao tatine nezaboravne utakmice. "U vrijeme potresa '99. imali smo kuću u Degirmendereu. Sve su tatine snimke bile u Izmitu i u kući u Degirmendereu. U potresu smo izgubili te kasete pa ja tatine nogometne nastupe znam onoliko koliko sam mogao vidjeti na YouTubeu. Usput, mene nogomet uopće ne zanima. No zakleti sam navijač Bešiktaša do kraja. Kad je riječ o sportu, godinama sam se bavio hokejom na ledu. Više se bavim ekstremnim sportovima, poput paraglidinga i skateboardinga... Osim toga, od sportova koje obožavam, izbliza ih pratim i njima se bavim, tu su tajlandski boks i MMA", naglasio je.

Za kraj je ispričao i što radi u slobodno vrijeme. "Jako uživam u sviranju klavira i slikanju. Zapravo me jako zanimaju sve grane umjetnosti i slobodno vrijeme volim provoditi tako da odvajam vrijeme za takve aktivnosti", zaključuje Taro.

Izvor: https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/taro-emir-tekin-en-mutlu-oldugum-yer-kendi-bedenim-1799872

