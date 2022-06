Tarik Filipović dobio je važnu ulogu u španjolskom filmu ''42 segundos'' koja prati priču pobjedničkog vaterpolskog tima.

Naš uspješni glumac i voditelj Tarik Filipović glumio je važnu ulogu u španjolskom filmu '’42 segundos'' koji govori o uspjehu španjolske vaterpolske reprezentacije na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine.

Tarik je za ulogu Dragana Matutinovića, splitskog trenera koji je Španjolce vodio te godine, dobio ulogu, a cijeli film odglumio je na španjolskom jeziku koji Tarik inače ne zna govoriti.

Film je snimljen u Barceloni i Andori, a simbolično ime filma došlo je zbog 42 sekunde koje su dijelile Španjolce od Olimpijskog zlata.

''Bacio sam se u ovaj film ''na glavu'', gomila teksta na španjolskom jeziku, jeziku koji sam uvijek slušao sa zadovoljstvom, ali govorio nikada. Svakodnevni rad s profesoricom Sandrom Bošnjak, golema podrška i ljubav ekipe na setu filma i - uspjeli smo. Tih mjesec i pol dana života ću pamtiti po predivnoj energiji filmske ekipe, puno strpljenja, podrške, smijeha, po ljudima koje ću rado opet vidjeti...'', rekao je Tarik.

Originalni trener Dragan Matutinović za Jutarnji je rekao kako će se film početi prikazivati 2. rujna te baš i nije bio zadovoljan interpretacijom njegove strogoće.

''Vidio sam neke fragmente, držim da je moja strogost u filmu prenaglašena.''

A svoju strogoću u trenerskim godinama opravdao je ovako: ''Drugačije se ne može, ako popustiš malo, najmanje, pogotovo boljem igraču, onda sve otiđe kvragu.''

''Tarik je veličina, pravi glumac, rekao bih baš faca. Nisam mu trebao tumačiti. Vidjeli smo se jedan put, snimalo se u Splitu, u Spaladium Areni neki prilog o meni za IN magazin na Novoj, tada sam pričao s Tarikom. Kasnije me zvao, brat bratu sto puta me nazvao tijekom snimanja u Barceloni i Andorri. Tražio je od mene svu silu detalja'', rekao je Dragan o Tariku.

Filipović je u filmu glumiti uz bok poznatog glumca koji se proslavio u španjolskim Netfixovim uspješnicama ''Elite'' i ''La Casa De Papel'', Jaimeu Lorenteu.

