Tara Thaller otkrila je da se borila s upalom pluća i zahvalila osoblju klinike za pulmologiju Jordanovac što su se dobro brinuli o njoj.

Glumica Tara Thaller (23) objavila je na Instagramu fotografije iz bolnice i otkrila pratiteljima da se mjesec dana bori s upalom pluća.

"Posljednjih mjesec dana borim se s upalom pluća i nakon tri tjedna hospitalizacije napokon sam puštena kući. Hvala osoblju Klinike za pulmologiju Jordanovac što su se brinuli o meni i uljepšali i olakšali moj boravak u njihovoj ustanovi. Sada mogu potvrditi ono što sam čula pri ulasku u bolnicu, a to je da ću tamo biti u najboljim rukama. Hvala i mojim najbližima koji su svakog trenutka bili uz mene. Zdravlje je zaista na prvom mjestu, a toga postanemo svjesni tek kad nam ga nešto ugrozi. Čuvajte se i pazite", napisala je Tara.

Mnogi pratitelji i kolege poželjeli su brz oporavak jednoj od naših najljepših glumica. "Tara, drži se", napisala joj je Domenica Žuvela. "Brz oporavak", komentirao je Dino Jelusić.

Inače, Tara je 2019. upisala Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu, a iza sebe ima niz uspješnih uloga, među kojima se ističe ona u drami "The Saint of the Impossible".

Thaller je prošle godine otkrila da je u vezi s kolegom i pjevačem Farisom Pinjom, s kojim je zapjevala i objavila njihovu snimku.