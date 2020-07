View this post on Instagram

Cuando conocí a este hombre, lo que provocó que ganara mi amistad fue su personalidad. Sencillo, soñador, trabajador y sobre todo con un corazón enorme. Su forma de comportarse hacia los demás, su saber estar y sobre todo humildad hizo que me enamorase de él. Me contagió su positividad y forma de ver la vida. Me enseñó que no siempre lo que entregas es lo que recibes, pero siempre debes de estar agradecido, porque la vida te devuelve lo que en su día diste. Un día, hace casi diez años, te abracé y mirándote a los ojos y de la manera más sincera que puede existir, te dije: “EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS CONTIGO”. Y ¿sabes qué? Sigo pensando lo mismo, pero añadiendo algo más: gracias por enseñarme otro valor, la supervivencia de los sentimientos dolorosos, esos que te tiran por el suelo pero luchas para salir fortalecido de ellos. Estoy tremendamente orgullosa de ti, y por eso, SIEMPRE en las buenas y en las malas, sea donde sea y como sea, estaré a tu lado. @ezequielgaray24 #mamamolona #orgullosadeti #juntos #👑