Tamara Francesconi otkrila je sve detalje ljubavne veze s Edom Westwickom kojeg je publika najbolje upoznala u hit-seriji "Tračerica".

Zvijezda jedne od najpopularnijih tinejdžerskih serija "Tračerica", 33-godišnji Ed Westwick koji je tiha patnja mnogim djevojkama sa svih strana svijeta na njihovu je žalost prije godinu dana osvojio deset godine mlađe manekenke Tamare Francesconi.

O njihovoj se vezi zapravo jako malo znalo sve dosad, kada je Tamara otkrila detalje njihovih početaka. Iznenadila je tako sve priznanjem da se nisu upoznali na nikakvom glamuroznom događanju, niti preko zajedničkih prijatelja, već joj se Ed jednostavno javio porukom na Instagramu.

Učinila je to upravo putem najpopularnije društvene mreže i nije se suzdržavala u otkrivanju detalja.

"Ispričat ću vam kako je naša veza počela jer me to svi najčešće pitate, a vrlo je i jedan od razloga zašto me mnogi od vas prate. Poslao mi je poruku na Instagramu i kada sam vidjela tko mi piše, umalo sam pala sa stolice. Neko smo vrijeme čavrljali, a onda me pitao bi li izašla s njim. Pretpostavljala sam da će me izvesti na večeru, ali umjesto toga me odveo u utočište leptira Mayfair, nakon toga samo cijeli dan zajedno istraživali London, a sve ostalo je povijest", objasnila je Tamara.

Ova južnoafrička ljepotica priznala je i kako je postala ovisna o svom dragom jer su sve više vremena provodili zajedno tijekom karantene zbog koronavirusa, a odgovorila je i na pitanje je li ljubomorna na Edove filmske poljupce s kolegicama.

"Nimalo, sretna sam zbog njih jer se sjajno ljubi", poručila im je odvažno.

Ed je prošao kroz jedno burno razdoblje nakon što je 2018. godine prekinuo vezu s Jessicom Serfaty i bio oslobođen od optužbi za seksualno zlostavljanje.

Čini se da je Ed pronašao sreću s Tamarom, što potvrđuju i njemu bliski prijatelji.

"Ed je ponosan na to što mu je Tamara djevojka. Njegovi prijatelji i obitelj misle da su sjajan par i odobravaju njihovu vezu", otkrio je anonimni izvor.