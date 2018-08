Na posljednji ispraćaj kraljice soula Arethe Franklin u njezinom voljenom Detroitu u petak su stigle mnoge slavne osobe, od političara do glazbenika.

Hillary i Bill Clinton, Whoopi Goldberg, Ariana Grande, Stevie Wander, Jennifer Hudson te više od tisuću obožavatelja oprašta se od legendarne pjevačice koja je preminula 16. kolovoza u 76. godini od karcinoma gušterače.

Crkva Grater Grace Temple ukrašena je velikim buketima lavande te bijelim i ružičastim ružama, a čitav pogreb mogao bi trajati punih šest sati. Aretha se proslavila pjesmom "Respect", i u karijeri je dobila impresivnih 18 Grammyja.

Međutim, bivši američki predsjednik Bill Clinton šokirao je društvene mreže, jer je čini se, za vrijeme izvedbe Ariane Grande, više promatrao njezine obline, nego što ju je slušao.

