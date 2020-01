Sylvester Stallone pokazao sijedu kosu i bradu.

Legendarni holivudski glumac i junak akcijskih filmova, 73-godišnji Sylvester Stallone pokazao je svoj prirodan izgled, sijedu kosu i bradu i očito zaključio kako je vrijeme da zanemari dugogodišnje bojanje istih u crnu boju.

Glumac je svoj najnoviji imidž podijelio s obžavateljima na profilu na Instagramu i predstavio svoju novu mantru koja glasi "Keep punching" ili doslovno "nastavi udarati".

"Ponekad se probudima i neda mi se ništa raditi. Samo odmaram i to je zaista istina. Ako tko tvrdi drugačije, lažu, to je ljudska priroda. Tada se možete okrenuti, naljutiti malo na sebe i shvatiti da ako želiš bilo gdje dospjeti napraviti depozit u banci svojih ciljeva. Zato ću se vratiti svojoj omiljenoj frazi i učiniti to. Nastavi udarati", napisao je Sylvester uz objavljeni video.

Obožavatelji su mu u vrlo kratkom vremenu komentirali novi izgled i to s odobravanjem.

"Nije lako živjeti tako dugo sa slavom i moći. Ponosni smo na tebe i srebrnu kosu", "Vau Sly, izgledaš sjajno", "Ostani siv prijatelju moj, "Šampione, stoji ti dobro", samo su neki od komentara koje je dobio.