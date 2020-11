Sydney Sweeney uhvaćena u strastvenom zagrljaju Jonathana Devana koji je navodno njezina velika ljubav.

Mlada glumica 23-godišnja Sydney Sweeney koja je oduševila ulogom promiskuitetne djevojke Cassie Howard u tinejdžerskoj dramskoj seriji "Euphoria" već se neko vrijeme nalazi u središtu pažnju obožavatelje i medija, a njezin privatni život sve zanima jer joj kritičari prognoziraju blistavu budućnost.

Ovih dana veliku su prašinu podigle njezine najnovije fotografije na kojima je snimljena u strastvenom trenutku na plaži s vlasnikom jednog njujorškog restorana Jonathanom Davinom koji je navodno njezina nova ljubav. Golupčići su uhvaćeni na Havajima gdje snima novu seriju "The White Lotus". Sydney je pritom pokazala i bujne obline u crnom badiću, dok je lice pokušala sakriti ispod bijelog šešira.

Vijest da ima novog dečka nije mogla proći bez komentara njezinih obožavatelja na društvenim mrežama.

"Sydeny Sweeney ima muškarca.. Otkažite Dan zahvalnosti", bio je jedan od njih.

O njihovoj vezi se počelo šuškati još 2018. godine, nakon što su zajedno viđeni u Los Angelesu na jednom događanju, ali tvrdili su da su samo prijatelji.

Glumica bi se trebala pojaviti i u drugoj sezoni popularne "Euphorije" čije je snimanje zasad odgođeno zbog koronavirusa. Uz to glumila je i u serijama "Sharp Objects", "The Handmaid’s Tale","Heroes" i "Criminal Minds", pojavila se i u filmu "Once Upon a Time in Hollywood".