Božidar Alić ostvario je veliku karijeru kao kazališni glumac, glumio je u filmovima i domaćim sapunicama.

Božidar Alić preminuo je u 66. godini života, a vijest o njegovoj smrti objavila je supruga s kojom je bio u braku od 2007. godine.

Glumac iza sebe ima veliku karijeru, a pamtit ćemo ga po ulogama u filmovima, serijama, ali i kazalištu.

Prvi put publika ga je vidjela u "Akciji stadion" Dušana Vukovića 1977. godine, koja je na festivalu u Puli dobila Veliku srebrnu arenu. Surađivao je sa scenaristom Slavkom Goldsteinom, a u "Akciji stadion" glumio je s Igorom Galom, dok je u isto vrijeme studirao na Akademiji dramskih umjetnosti.

Kolege su mu bili Ivo Gregurević i Perica Martinović, a diplomirao je 1979. godine. Iste je godine dobio angažman u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu, no proslavio se u teatru &TD u predstavi "Kralj Gordogan".

Ondje ga je vidio Zoran Tadić, koji je dobio režiju jedne epizode serije "Nepokoreni grad", u kojoj je Alić na kraju igrao glavnu ulogu. Tadić ga je kasnije angažirao i za "Treći ključ".

U &TD-u glumac je igrao huligana Alexa u "Paklenoj naranči", no s redateljem Slobodanom Praljkom nije se slagao. U to je vrijeme već bio velika kazališna zvijezda i mogao je raditi projekte koje je sam htio. Otišao je iz HNK-a te je sudjelovao na Dubrovačkim ljetnim igrama u "Koriolanu", a surađivao je i s kazalištem Gavella. Osim talijanskog i engleskog, Alić je naučio i njemački te je otišao u Theater an der Ruhr u Mülheimu na Ruhru. Bio je jedan od rijetkih domaćih glumaca koji je u to vrijeme ostvario i međunarodnu karijeru.

Jedno je vrijeme radio kao konobar, no brzo se vratio u &TD, gdje ga je pozvala Mani Gotovac. Surađivao je i s Editom Majić, ali i s Enom Begović te Jakovom Sedlarom.

S početkom novog milenija Božidar Alić bio je zvijezda domaćih sapunica. Posudio je glas u animiranom filmu "Potraga za Nemom", a surađivao je i s Vinkom Brešanom, kojeg je Mani Gotovac nagovorila da ga pozove na audiciju za predstavu "Ničiji sin".

Alić je u glumačkim kuloarima bio poznat i po tome da nije bilo sasvim lako s njime surađivati. Nekim bi se ulogama potpuno predao, dok je neke samo odrađivao, no njegov talent bio je neupitan. Brojni režiseri komentirali su kako je htio mijenjati scenarij, no svejedno je dobivao uloge.

Nakon što je 2015. godine čestitao na pobjedi nad "udbaško, srbofilsko, četničkom strujom" bivšoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović, Hrvatsko društvo dramskih djelatnika zaprijetilo mu je etičkim povjerenstvom zbog govora mržnje, a on je uzvratio ostavkom na članstvo.