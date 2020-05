Kylie Jenner, Bella Thorne, Whoopi Goldberg i Ellen DeGeneres neke su od zvijezda uključenih u skandale i incidente koje svijet ne zaboravlja tako lako.

Iz godine u godinu bilježimo neke nove svađe u svijetu slavnih, neke veće, neke manje, a neke od njih zasigurno će ostati u sjećanju neko vrijeme.

Tako je posljednju godinu dana obilježilo nekoliko javnih ispada, a jedan od skandaloznijih je svađa između Kylie Jenner i njezine sada već bivše prijateljice Jordyn Woods. Ona je iz svega naučila važnu lekciju, a to je da se vjerojatno ne bi trebala ljubiti s čovjekom koji ima dijete sa sestrom tvoje najbolje prijateljice. Takva jedna velika pogreška uništila je veliko i jedno od najpoznatijih prijateljstava u obitelji Kardashian, i promijenila Jordyn život zauvijek. Pet mjeseci nakon incidenta Kylie ju je uklonila s liste pratitelja na društvenim mrežama, što u današnje vrijeme nije mala stvar.

Jedna od najvećih ljubavnih svađi jest ona između glumice Belle Thorn i repera Moda Suna, koji su u vezi bili duže vrijeme prije nego što je ljubavi došao kraj. Sve su popratila i javna prozivanja te okršaji u medijima, pa čak i prijetnje.

"Ako Bella uskoro ne pokupi svoje stvari, neće biti dobro", izjavio je reper.

Njezin odgovor nije bio nimalo blaži.

"Aaa, čini se da Moddy želi dobiti pažnju medija. Nisi li pozvao policiju kada sam željela uzeti svoj kompjuter? Ti pi*****", poručila mu je Bella na Twitteru.

Treba li napomenuti da se par nije pomirio?

Jedna se svađa bome otegnula punih deset godina, ona između glumice Lindsay Lohan i starlete Paris Hilton. Njih su dvije ranih 2000-ih bile jedne od najboljih prijateljica, sve dok Paris nije javno prozvala Lindsay nazvavši ju jadnom i sramotnom.

"Tko je to? Ako je ovo dobar publicitet za nekoga, čak i na ovakav negativan način, onda ću se ja pomoliti za te osobe", bio je to odgovor na pitanje koje su glumici novinari bili postavili pitanje i spomenuli joj Paris.

Bivše prijateljice do danas se nisu pomirile i ne razovaraju jedna s drugom.

Svađa između glazbenika Mobyja i glumice Natalie Portman zapravo je malo uznemirujuća. Naime, nakon što je objavio svoje memoare u kojima tvrdi da su njih dvoje bili u vezi, Natalieno viđenje njihova odnosa sasvim je drugačije.

"Bila sam iznenađena kada sam čula da je tako opisao naš odnos, jer bilo bi jezivo da sam izlazila svojevremeno s toliko starijim muškarcem tek nakon što sam završila srednju školu", izjavila je glumica za časopis Harper's Bazaar.

Moby joj se zbog toga ispričao, ali mnogi nisu povjerovali u iskrenost njegove isprike.

Krajem prošle godine glumica Dakota Johnson nakon pojavljivanja u showu "The Ellen DeGeneres Show" bila je jedna od glavnih tema naslova u medijima. Naime, tijekom emisije Ellen je prozvala Dakotu i požalila se da ju nije pozvala na rođendansku zabavu. Glumica je tvrdila kako to nije istina i rekla je da Ellen laže na televiziji, a kasnije je i voditeljica shvatila da cijela situacija izgleda ružno u javnosti,

"Zašto nisam išla? A da, imala sam ono nešto drugo u planu", izjavila je Ellen nakon svega i dodala je zabava vjerojatno bila u Malibuu, što je njoj predaleko.

Bio je to jedan od čudnijih televizijskih trenutaka, nakon kojeg je ponovno pojavljivanje Dakote u Elleninu showu upitno.

Bella Thorne osim ljubavnih svađa vodila je i one druge, sa starijim i popularnijim kolegicama poput legendarne Whoopi Goldberg. Naime, Bellin je telefon nedavno bio hakiran i u javnost su procurile neke njezine razgolićene fotografije, što je čak i za nju bilo dosta sramotno, a Whoopi je bila jedna od onih koja ju je zbog toga kritizirala.

"Ako si slavan, nije važno koliko godina imaš. Ne snimaš vlastite gole fotografije. Jednom kada snimiš tako nešto, to istoga trena postane dostupno hakerima diljem svijeta, a ako nisi svjestan te opasnosti u 2019. godini, onda mi je žao. Ne možeš to raditi", izjavila je Whoopi u intervjuu za The View.

Bella joj je odgovorila s videom koji je snimila u suzama, tvrdeći kako je Whoopi u krivu te da je ona žrtva nad kojom je počinjeno nasilje.