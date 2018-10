Suzana Mančić prije 15 godina slikala se za Playboy.

TV voditeljica Suzana Mančić broji 62 godine, no i dalje izgleda poput mnogo mlađih kolegica. Koliko dobro izgleda tijekom cijele karijere moglo se vidjeti i kada se slikala obnažena za srpski Playboy, no čini se kako ni u sedmom desetljeću života Suzi ne namjerava stati s pokazivanjem svojega tijela.

Suzana je priznala kako čuva primjerak magazina za koji se slikala gola te da je ponosna na te fotografije. Često ga prelista kako bi se podsjetila na to kako je dobro izgledala jer smatra da su joj to bile najbolje godine.

''Nisam to napravila da bih podigla svoju karijeru, jer sam je već imala. Željela sam vidjeti kako to izgleda. To rade svjetske žene. Možda bih voljela to iskustvo ponoviti (smijeh), ali sada sam udana žena'', kazala je Suzana, a prenosi Blic.