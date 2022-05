Glasine koje su nedavno kružile o raspadu Prljavog kazališta sada su se pokazale istinite. O svemu se oglasio Jasenko Houra, a svoju stranu priče ispričao je i menadžer benda Tihomir Fileš.

Od prošle godine kružile su glasine da se jedan od legendarnih i najomiljenijih bendova Hrvatske i okolice raspada, a priče su sada postale istinite.

Naime, kako piše Jutarnji list, Tihomir Fileš koji je uz Jasenka Houru osnivač benda te instrumentalist, aranžer i menadžer benda zabranio je prljavcima nastupiti pod imenom ''Prljavo kazalište'' jer ga je on smislio, a s Hourom više ni ne komunicira.

''Houra je samoinicijativno i bez znanja ostatka benda krenuo s dvojicom glazbenika po vlastitom izboru raditi samostalno. Čak nas je u početku u novinama zavarao tvrdeći kako radi vlastiti mjuzikl, da bismo kasnije saznali da ipak priprema ploču pod imenom Prljavog Kazališta. Kako je žig mog navedenog patenta Prljavo Kazalište registriran u DZZIV Hrvatske, a i Europske unije, to me je, blago rečeno, neugodno iznenadilo'', rekao je Fileš za Jutarnji list.

Jasenko je prije otprilike godinu dana s Damirom Lipovšekom i Fedorom Boićem počeo raditi ploču Prljavog kazališta, bez Fileša i Mladena Bodalca, kojeg je tek naknadno uključio u ovaj projekt.

Za 24sata vijesti je potvrdio i Jasenko Houra.

''Nisam imao pojma da je on to zaštitio, a to je napravio prije nekoliko godina. No ne brinem zbog toga, pa ne može čovjek baš hodati cestom i samo se upisivati, pa trebat će se tu valjda nešto i dokazati. Ili netko misli da novac od tantijema od, primjerice, ''Ruža Hrvatska'' ne bi trebao ići mojoj djeci ili nekom drugom?'', rekao je jedan od članova benda bez kojeg toliku popularnost vjerojatno ne bi ni doživjeli.

Prljavci nastavljaju raditi na novom albumu, ali Jasenko sa sumnjom kaže kako će sve vjerojatno završiti na sudu.

''Vjerujte mi, nisam se čuo s Filešom dvije godine, pa preko čovjeka koji nam radi razglas saznali smo da je bolestan'', nastavio je Houra o njegovom i Filešovom lošem odnosu.

Bend bi najesen navodno trebao izdati i knjigu o povijesti Prljavog kazališta, a u njoj će biti i sve informacije o ovom događaju.

