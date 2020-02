Susan Boyle prodala je više od 20 milijuna albuma diljem svijeta, a dvaput je bila nominirana za glazbenu nagradu Grammy.

Britanska, a onda i svjetska javnost upoznala je Susan Boyle prije desetak godina nakon što je nastupila u showu "Supertalent", kada je kao skromna i siromašna domaćica sve osvojila svojim anđeoskim glasom.

58-godišnjoj Susan život se u međuvremenu promijenio u potpunosti. Više nije siromašna, štoviše broji milijune funti na računu, izgleda potpuno drugačije, a dobila je i brojne ljubavne, pa čak i bračne ponude.

No unatoč tome, Susan je i dalje sama, štoviše u intervjuu za magazin OK! otkrila je kako je prošlo šest godina otkako je bila na posljednjem spoju s muškarcem, a potrajao je svega 45 minuta.

Glavni je razlog zbog kojeg tako dugo nije izašla s muškarcem njezin prenatrpani raspored.

"Mislite, izlazim li s muškarcima? Mlađe žene možda izlaze, ali ja nemam vremena. Ipak, lijepo što me to pitate. Imala sam spoj u Americi prije šest godina, trajao je točno 45 minuta. Otišla sam na masažu u spa-zonu jednog hotela i tamo srela liječnika s kojim sam izašla na ručak. Nisam to nikome rekla i moj je tim mislio da sam oteta i stvarno su se uspaničili jer sam imala nastup te večeri. Tip je bio drag ali nije bio za mene, ne bih se mogla nositi s tolikom odgovornošću", ispričala je Susan i dodala kako nikad ne može znati kada će joj se ljubav dogoditi.

Iako nema sreće u ljubavi, ide joj u zarađivanju velikih novčanih honorara. Dosad je zaradila otprilike 22 milijuna britanskih funti, trudi se živjeti što dalje od očiju javnosti i štedjeti zarađeni novac.

Dokaz da i dalje živi skromno jest to što je ostala živjeti u svojoj kućici, iako si može priuštiti nekoliko vila s bazenom, a najskuplje stvari koje je sebi priuštila jesu bunda i klavir. Uz to se trudi i položiti vozački ispit, što joj dosad nije pošlo za rukom, pa dio novca ulaže i u satove vožnje.