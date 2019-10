Ispred kamera showa "Ženim sina" došlo je do ozbiljne prepirke između Patricije i Isabelle.

Jutro kod Josipa Kotlara započelo je mirnim doručkom, no vrlo je brzo napetost koja se mogla rezati nožem prerasla u otvorenu svađu između dviju djevojaka – Patricije i Isabelle.

Naime, Josip je djevojkama poželio pokazati fotografiju sa spoja s Isabellom, no Patricia ju je odbila pogledati, a Isabella je odmah iskazala svoju netrpeljivost prema njoj. Razlog svađe koja je buknula između ovih djevojaka bile su optužbe Patricije da Isabella ima dečka izvan showa.

"Istina je ta da prije nego li sam ušla u show, javio mi se jedan dečko iz Pule, ali to je bilo sve, par poruka i nikad ništa“, pravdala se Isabella, no Patriciji to nije bilo dovoljno uvjerljivo.

"Isabella, ti meni pričaš o nekom dečku. U to sve spominješ Mateja, tebi se sviđa Matej, a uz sve to šalješ poruke Josipu, što želiš?“ priupitala ju je Patricia na što je Isabella kazala kako je sve njezine riječi izokrenula te pritom naglasila kako i Patricia ima nekog dečka.

"Još sam u tim godinama da imam nekog muškarca za kojeg se vežem u tom smislu i ne mogu totalno otići od toga. Ovaj show je meni bio novi početak da se jednostavno od toga maknem. Ja sam o tome s Josipom pričala“, ispričala je Patricia i zaključila: "Mislim da je Isabella vrlo kritična persona i da ima te svoje komplekse koje ispoljava nekakvim igricama“.

Svađu između djevojaka Josip je prepričao mami.

"Mislim da im je cilj bio jedna drugu ocrniti, više je Patriciji bio cilj ocrniti Isabellu pred Josipovim očima. Ona ima jako puno ljubomore u sebi“, zaključila je mama Suzana.

Hoće li djevojke uspjeti izgladiti odnose, ostaje nam za vidjeti.

Kod Brune Filipovića u Slavoniji dan je započeo susretom s majkom Brigitom.

"Drago mi je što ih vidim jer malo sam vremena provela s njima. Nadam se da se neću razočarati“, kazala je mama, a susretu s njom poradovale su se sve djevojke.

"Mislim da će nam ona više otkriti nego tata Mile“ kazala je Ana.

No, djevojke nisu ni slutile da i mama Brigita podržava red, rad i disciplinu kao i tata Mile, a odmah je i podijelila prve zadatke djevojkama. Martinu je tako dopalo čišćenje suđa, što je iskoristila i kako bi doznala više o njihovim druženjima te o međusobnim odnosima.

"Mislim da bi mi Brigita bila oko pomoći u vezi Bruna. Voljela bih imati Brigitu za svoju svekrvu!“ otkrila je Martina, a mama Brigita je otkrila: "Martina je krasna djevojka. Ja sam majka dva sina i nemam kćer. To bi bilo nešto tako kao što bih ja zamišljala svoju kćer“.

Dok djevojke priželjkuju ludu zabavu, Bruno je odlučan u naumu da ih disciplinira, pa je tako odveo Juliju u kokošinjac kako bi se oslobodila straha od kokoši.

"Mislim da sam ja pet puta jača žena od njih u kućanskim poslovima“, zaključio je Bruno.

Ivan i njegove djevojke dan su proveli na izletu igrajući paintball, no vratili su se pokisla lica. Naime, Nina i Marija su se posvađale jer je Marija gađala Ninu unatoč tome što su bile u istom timu.

"U timu sam bila, nemam pojma s kim. Znam da je tamo bila Nina, a ovo drugo sve mi je konfuzno. Nekako nam je energija grupe pala“, kazala je Marija i zaključila: "Nije tako ništa dramatično pošlo po zlu, svi imam ruke, noge, svi smo živi, zdravi, nismo u prašumi“.

Nakon što su se vratili kući, djevojke su se bacile na pravljenje ručka, dok je Ivan na spoj odlučio izvesti Martinu.

"Martini baš treba puno pažnje i ona je ona djevojka koja to i zaslužuje“, zaključio je.

Dok su njegove djevojke spavale, Matej je skrivečki na spoj odveo Dinu, i to po drugi put. Kako mu je Dina na prvom spoju rekla da ju fascinira arheologija, Mateju se upalila lampica te ju je na drugi spoj odveo u Arheološki muzej.

"Presretna sam, u ekstazi sam!“ izjavila je Dina i dodala: "Matej bi mogao biti idealan muškarac, samo što je on dosta distanciran“.

No, dok je Dina sad već bila drugi put na spoju s Matejem, Maja i Marijana nisu za to još dobile priliku. „Marijana je imala svojih pet minuta s Matejem, onda kada ju je vozio u autu!“ našalila se sarkastično Korina, a hoće li red doći i na ove dvije natjecateljice, ostaje nam za vidjeti.

Kako je to sve izgledalo pogledajte u našem showu.