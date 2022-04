Pjevač benda Aerosmith Steven Tyler pozirao je na ovogodišnjoj dodjeli Grammyja s 39 godina mlađom djevojkom Aimee Preston i ljubakao ju pred svima.

Godine su samo broj, pogotovo u Hollywoodu, a tijekom godina mnoge su poznate osobe dokazale da ti brojevi itekako ništa ne znače. Iznova i iznova viđali smo zvijezde s nevjerojatno velikim razlikama u godinama kako napreduju i sigurno bismo mogli naučiti ponešto iz njihovih veza, uključujući frontmena Aerosmitha Stevena Tylera i njegovu djevojku.

Ova rock zvijezda i Aimee Preston skupa su već sedam godina. Za to vrijeme 73-godišnji Tyler u javnosti se pojavljivao nikad sretniji i zaljubljeniji. Od pojavljivanja na crvenom tepihu do slatkih objava na društvenim mrežama, može se vidjeti koliko se Tyler i Preston vole.

Aimee Preston je radila kao osobna asistentica slavnim osobama, a nekoliko godina pomagala je i Victoriji Beckham. U to vrijeme bila je udana za Scotta Shachtera, tzv. lovca na talente.

Nakon Victorie, Aimee je krenula raditi upravo za Stevena. Par se tako i upoznao, a njihov je poslovni odnos ubrzo prerastao i u ljubavnu vezu.

Steven je prije Aimee također bio oženjen i to dvaput. 1978. Tyler je oženio modela i glumicu Cyrindu Foxe, ali njihov je odnos bio poznat po zlostavljanju i po žestokom raskidou. Novu ljubav Tyler je odveo pred oltar 1988., a bila je to Teressa Barrick, američka modna dizajnerica. Njihova ljubav potrajala je do 2006. godine.

Dva Tylerova braka prije Aimee ne čude jer je Tyler 39 godina stariji.

Međutim, na zle jezike se ovaj ljubavni par ne osvrće pa su tako svoju romansu započeli 2014. godine, a romansu su potvrdili tek 2016. godine iako su često skupa bivali viđeni na romantičnim putovanjima i prije te godine. U veljači su sudjelovali na godišnjoj zabavi Eltona Johna za Zakladu Eltona Johna za AIDS, a iako se par jako trudio da ne izgledaju kao par, kasnije je isplovila njihova fotografija na kojoj se drže za ruke.

Od te godine, Tyler i Preston često pokazuju svoju ljubav, a na svečanostima i događajima na divan način pokazuju svoju sreću dolazeći skupa na crvene tepihe, objavljujući zajedničke fotografije na društvenim mrežama i slično.

Prema bliskim izvorima, Aimee se savršeno slaže s Tylerovom djecom s kojima je blizu po generacijama. Tylerova najstarija kćer Liv rodila se 1977. godine u kratkoj vezi s Bebe Buell. 1978. godine rodila mu se i druga kćer Mia, treća kćer rođena je 1989. godine, a najmlađe dijete je sin rođen 1991.

Njegova djeca podržavaju očevu vezu, a par je nerijetko s njima viđen u šetnjama gradom.

Steven i Aimee proteklog su vikeda sudjelovali na zabavi gledanja nagrade Grammy. Pjevač je čvrsto oko struka držao svoju voljenu, a nekoliko joj je puta dao poljubac u obraz dok su pozirali za kamere.

