Steve Buscemiju je prije dvije godine preminula supruga Jo Anders, a sada je snimljen u društvu nepoznate mlađe djevojke koja je čini se, osvojila njegovo srce.

Američki glumac Steve Buscemi prije dvije godine je ostao bez supruge Jo Anders s kojom je u braku proveo 22 godine, no čini se da je ovih dana pronašao novu sreću u ljubavi.

Paparazzi su 63-godišnjeg Stevea snimili s mlađom tajanstvenom ženom u šetnji Manhattanom, a oboje se izgledali sretno i zaljubljeno držeći se za ruke.

Steve i Jo u braku su bili od 1987. do 2019. godine, a upoznali su se u New Yorku 1983. godine gdje su živjeli kao susjedi. 1990. godine dobili su sina Luciana, no njihova je sreća prekinuta 2015. godine kada je Jo dijagnosticiran rak, od kojeg je preminula četiri godine kasnije.

O boli zbog gubitka supruge nikada nije volio javno pričati, ali u intervjuu za GQ otkrio je kako se osjećao u najtežim trenucima.

"Bol je bila najteža stvar. Ljudima koji kroz to prolaze je bolno, jednostavno ne možete to izbjeći", izjavio je Steve.

Nakon smrti supruge utjehu je našao i u poslu, pa je zadržao glavnu ulogu u humorističnoj seriji "Miracle Workers" u kojoj glumi s Danielom Radcliffeom, a posudio je i glas u posljednjem nastavku aninimarnog filma "Hotel Transylvania".