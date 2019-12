Stella Maxwell i Jona Kortajarena nedavno su bili najljepši par na crvenom tepihu, samo što oni nisu par, već dobri prijatelji iz modnog svijeta.

Ona je jedna od najzaposlenijih manekenki današnjice, a on jedan od najtraženijih modela.

Radi se o 29-godišnjoj Belgijanki Stelli Maxwell i 5 godina starijem Španjolcu Jonu Kortajareni koji su i dobri prijatelji, pa nikoga nije previše začudilo što su se nedavno pojavili zajedno na crvenom tepihu.

On u odijelu, ona u seksi haljini, ovaj atraktivni duo plijenio je pozornost paparazza, no opće je poznato kako tu nema ništa više od prijateljstva iz jednog jednostavnog razloga - ona voli žene, a on muškarce. Zapravo, preciznije bi bilo reći da su biseksualci s jačim sklonostima prema istom spolu.

Tako je Victoria's Secret anđelica poznata kao bivša djevojka pjevačice Miley Cyrus, ali i glumice Kristen Stewart s kojom se nastavila neobavezno viđati i nakon službenog prekida. Iako je Kristen nakon nje imala još neke djevojke i veze, nekoliko je puta viđena kako izmjenjuje poljupce sa Stellom, pa zapravo nikome nije jasno što se tu točno događa.

A druge strane, 34-godišnji Jon bivši je dečko glumca Lukea Evansa s kojim je održavao višegodišnju vezu u tajnosti, ali i španjolskog glumca Alfonsa Bassavea s kojim je navodno prekinuo nakon što ga je prevario s "britanskim celebrityjem B-liste", kako su izvijestili mediji 2010. godine, no nije se szanalo o kome se točno radi.

Ipak, od davne 2007. godine šuška se kako Jon održava vezu sa španjolskom voditeljicom Blancom Romerom, pa moramo priznati kako nas ljubavni životi ovog dua itekako zbunjuju, jer se ovdje doista ne zna tko tu koga.

No čini se kako ni jednom ni drugom nije bitno raščistiti stvari, jer već godinama o svemu mudro šute, pa tko smo mi da im sudimo.