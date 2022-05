Jennifer Aniston i Sandra Bullock dugogodišnje su prijateljice koje je spojila zajednička sudbina, a ni nakon toliko godina slave ostale su nerazdvojne.

Glumice Jennifer Aniston i Sandra Bullock poznate su po svom glumačkom talentu te neraskidivom prijateljstvu koje održavaju već dugi niz godina, a iako su neki mislili da ovaj dvojac neće dugo izdržati pod pritiskom slave, one su dokazale suprotno.

Aniston i Bullock spojila je slična sudbina u ljubavnim prekidima te očekivana percpecija publike koju su obje snažno odgurnule i dokazale suprotno.

Nakon bolnog prekida s Bradom Pittom, od Jennifer su očekivali kako će postati žena s neprežaljenom ljubavlju jer je partner otišao s drugom – u ovom slučaju glumicom Angelinom Jolie.

Međutim, Jenn je dokazala suprotno i postala uzor mnogim ženama kako se nositi s prekidom.

Skoro isto bilo je i s Bullock kad je na vidjelo izašlo da je njezin bivši suprug Jesse James imao nekoliko ljubavnih afera za vrijeme njihova braka, a sve se otkrilo nakon što je Bullock dobila svog prvog Oscara.

I dok je Aniston kasnije ponovno pokušala pronaći sreću u ljubavi s Justinom Therouxom, veza nije uspjela, a ona se ostatak svog života posvetila samo karijeri. Želju za djecom nikad nije imala, a za to je jasno do znanja dala i Bradu koji je to i shvatio kao jedan od razloga da Jennifer zamijeni Angelinom.

Za razliku od prijateljice, Bullock je ljubav stavila na posljednje mjesto te se također posvetila karijeri, a u međuvremenu je odlučila biti i samohrana majka pa je tako posvojila dvoje djece – sina Louiea i kćer Lailu.

Sandra je jednom izrazila svoje divljenje Aniston u tome kako prolazi kroz život kao da se ne boji ništa izgubiti i kako velikodušno dijeli svoje prijateljstvo kako bi se svi osjećali uključenima i cijenjenima. Aniston dijeli isto mišljenje prema Bullock, a zanimljivost je da su devedesetih godina čak izlazile i s istim muškarcem - glumcem Tateom Donovanom.

Obje se slažu da je imao tip žene: talentirana, duhovita, ljubazna, introspektivna, velikodušna žena. Ali umjesto da su zbog toga neprijateljice, ova slučajnost dovela je Sandru i Jennifer do prijateljstva.

A da se ove dvije žene često druže pokazale su i nekoliko puta na društvenim mrežama podijelivši fotografije sa zajedničkih kava i druženja s ostalim prijateljima daleko znatiželjnih pogleda obožavatelja.

