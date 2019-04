Sonja je blistala u raskošnoj žutoj haljini, dok je Gordan bio vrlo elegantan u crnom, klasičnom odijelu.

Drugi plesni par večeri u showu "Ples sa zvijezdama" bili su Sonja Kovač i Gordan Vogleš koji su izveli elegantni slowfox na legendarnu pjesmu Franka Sinatre "New York, New York".

Sonja je blistala u raskošnoj žutoj haljini, dok je Gordan bio vrlo elegantan u crnom, klasičnom odijelu. Par je od prve sekunde samouvjereno izašao na pozornicu i zavladao njome, iako su nam ranije priznali kako Sonja svaki put ima neopisivu tremu pred izlazak na nju.

Gotovo 2 minute plesa prošle su u trenu, no žiri nije bio previše oduševljen ovoga puta. "Styling je savršen i divan izbor glazbe. Ipak imala bih dosta primjedbi, jer to je jedan od najtežih plesova, a tu se vide svi problemi koje jedan plesač ima, čak i profesionalan. Bolja si Sonja bila u fokusu nego inače, misliš na to, ali ovdje mi fali još malo pod lopaticama i nekako kao da kaskaš za partnerom. Ali vidjela sam i puno dobroga", rekla im je odmah na početku Almira.

"Kažu da treba 10 godina da se slowfox svlada kako treba, a vi ste imali nekoliko dana. Da vas ohrabrim, budite ponosni na sebe", poručio im je Nicolas, dok je Dinko bio kao i uvijek - kratak. "Držanje je bilo solidno, energija dobra, prezentacija vrlo dobra, ali sve je OK, sve ste bolji. Slušate žiri i opaske."

"Vrlo ste glamurozni, ali nisam zadovoljna. Plešeš dosta u njegovom prostoru, a to se može izvježbati i ispadate iz kontakta. Bili ste van glazbe, tu morate plesati skupa i čekati partnera", bila je nešto oštrija Tamara, a kada su se zbrojale ocjene, na ekranu se javila brojka 23, što je nakon pet izvedenih točki večeras najmanja koju smo vidjeli.

Sonja nije skrivala razočaranje, dok je Gordan razočaranje prikrio na svoj standarni način - humorom. "A ništa, idemo za New York", poručio je.