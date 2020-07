ofia Kristina Hellqvist danas je princeza švedska, a nekad je živjela sasvim drugim životom.

Sofia Kristina Hellqvist danas ima 36 godina i nosi titulu švedske princeze, no nekada je bila obična djevojka sve dok ju šira javnost nije 2005. godine upoznala u jednom tamošnjem reality showu, a njezin život promijenio princ koji se kao u bajci zaljubio u nju unatoč razuzdanom ponašanju i jednom toples izdanju.

Sofia živi na dvoru, poštuje propisane norme i pravila ponašanja, pripadnica je europske elite i brine o imidžu kojim će se predstavljati u javnosti kao supruga princa Karla Filipa.

Nekada je bila polaznica glazbenog smjera u jednom edukacijskom smjeru, studirala je i radila kao model u Stockholmu, a sa samo 20 godina se fotografirala u toplesu za naslovnicu časopisa Slitz i to sa zmijom oko vrata. Nakon toga se prijavila za sudjelovanje u reality showu, u kojem nije odnijela pobjedu ali je u životu daleko dogurala.

Nakon finala showa odlučila je otići u New York gdje je upisala računovodstvo na New York Institute of English and Business, a plaćala ga je radeći kao konobarica u kafiću i učiteljica joge. Iz New Yorka se vratila u rodnu Švedsku gdje je ubrzo preko zajedničkih prijatelja upoznala princa Karla Filipa, budućeg prijestolonasljednika.

Susreli su se u restoranu, ljubav je brzo planula, a sve drugo je povijest jer joj se život u samo jednoj noći promijenio. Vijest da su zajedno objavili su u proljeće 2010. godine, što je šokiralo i bez teksta ostavila Šveđane. Nisu mogli prihvatiti njezine fotografije u toplesu, sumnjivu prošlost, tetovaže. Bila je česta meta kritiziranja u medijima, a javnost ju nije voljela. Međutim, ona se na to nije previše obazirala.

"Sva ta iskustva od mene su napravila osobu kakva sam danas. Ne žalim ni zbog čega, iako danas možda neke stvari ne bih učinila", bila je tada izjavila.

Par se zaručio 2014. godine, a Sofia je polako prilagođavala životu u kraljevskoj obitelji. Kao što to bude čest slučaj u životu na dvoru, počela se baviti humanitarnim radom te je organizirala organizaciju za pomoć djeci s posebnim potrebama u Južnoj Africi. Za njezin novi imidž pobrinuo se tim stilista, koji su joj zabranili odlaske u solarije, odabrali novu odjeću i frizure, a maknula je bila i naušnicu iz pupka koju je godinama nosila.

Sofia i Karlo Filip vjenčali su se 13. lipnja 2015. godine u kraljevskoj kapelici u Stockholmu, a danas su sretni roditelji sinova Aleksandera i Gabriela.

S godinama ju je i njezin narod ipak prihvatio, oa je danas jedna od omiljenih članica švedske kraljevske obitelji. Što drugo reći, nego prava bajka.