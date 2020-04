View this post on Instagram

Dragi moj voljeni sine @dinomehun sretan ti najsretniji rodjendan! Mama prvi put u tvom životu nije na tvom rodjendanu, pa makar dio dana, u blizini, iza ćoška! Pa makar izabarala krivi restoran sa japanskom fusion hranom u kojem se nitko nije najeo i osramotila te, dovela DJ sa full opremom na tvoj 10 rodjendan, živog tigra na tvoj 9 koji nije smio van kaveza zbog vriske tvojih frendova i sve ono što sam radila “krivo” u želji da napravim najbolje! Čak i onaj put kada zbog pubertetskim mušica nisi pričao s mnom puna tri mjeseca imao me snimljeno pod “Ne javlja se!” u mobu i ja sam ti svejedno napravila party iznenadjena sa tvojim frendovima “rješila i limo, stol o bocu kod kolege ugostitelja( iako niste smjeli zbog godina biti tamo, a čuvao vas je šofer) jer ja nisam smjela doći. Danas nisam s tobom da zeznem sve, danas čak nemam ni stare slike da te obrukam na kojima si gol sa tri mjeseca, imam samo ove stare pet godina ali i to je puno! Kao što si ti meni mudro rekao nakon što su nas oplajčkali “Mama ne plači nitko nam ne može uzet uspomene” tako ja tebi sada kažem “Sine moj voljeni niti jedna Corona, niti socijalna distanca neće nas sprečiti da se volimo, izljubimo i da mama zezne još jedan party čim pređe Šentilj! Volim te❤️