Svi vole dobro pojesti, mnogi vole i strastveno kuhati i za štednjakom provoditi sate, no malo tko uživa u čišćenju suđa i kuhinje. Sve što čini kulinarstvo, sve čari, ali i izazove jedne kuhinje, gledatelji će upoznati zajedno s kandidatima MasterChefa kroz uzbudljivu sezonu koja uskoro kreće s emitiranjem na Novoj TV.

Snimanje je u tijeku, tročlani žiri MasterChefa ima pune ruke posla, a da se pritom i dobro zabavlja na setu pokazuje i promo spot u kojem poznati chefovi Stjepan Vukadin, Damir Tomljanović i Melkior Bašić najavljuju skori start emitiranja.

Damir Tomljanović, chef s bogatim iskustvom u domaćim i inozemnim hotelima i restoranima, u ovom spotu pokazuje kako to izgleda kad moraš ozbiljno zasukati rukave u kuhinji, a to će zasigurno morati i kandidati MasterChefa kroz brojne izazove koje će proći na svom putu.

''Veselim se sudjelovati u ovom jedinstvenom formatu koji uvijek ukaže koliko nam je kuhinja bliska i koliko je univerzalni jezik među ljudima. Od kandidata MasterChefa očekujem da daju sve od sebe bez obzira na pozitivan ili negativan ishod. Ostavi srce u kuhinji!“, izjavio je član žirija Damir Tomljanović koji ističe kako mu je želja da kandidati sudjelovanjem promjene svoj život na bolje te vjeruje da im tu priliku može dati upravo ovaj format.

Početku emitiranja MasterChefa veseli se i jedan od najboljih mladih kuhara hrvatske gastro scene, chef Stjepan Vukadin koji otkriva:

''Nas troje kao prijatelji, kolege i žiri MasterChefa vodimo kandidate kroz njihov put u ovoj najpoznatijoj TV kuhinji, a sebe na tom putu vidim kao strogog i pravednog člana žirija. Dat ću svakako priliku svima u kojima vidim želju za učenjem i napredovanjem. Prvenstveno me zanimaju okusi koji se kriju na tanjuru i to je on čime me kandidati mogu 'kupiti'.''

Iskusan chef i treći član žirija MasterChefa Melkior Bašić dodaje:

''Od kandidata očekujem red, rad i disciplinu. I poštovanje. Prema svojim kolegama, kuharskoj profesiji, ali prije svega prema namirnici. Tko može postati novi hrvatski MasterChef? Ona ili onaj koji pored talenta i znanja, pokaže i veliku motiviranost i želju za učenjem i napretkom. Fokus, samostalnost i želju da stalno budu bolji. Ako imaju sve to, ništa im ne može stati na putu do pobjede.''