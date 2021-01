Slavni glazbenik MF Doom preminuo je još 31. listopada ove godine, no njegova supruga Jasmine tužne je vijesti s javnosti podijelila posljednjeg dana 2020. godine

Londonski reper i producent MF Doom, pravog imena Daniel Dumile, preminuo je u 50. godini, izvijestila je njegova obitelj na društvenim mrežama, a vijest je šokirala njeove obožavatelje diljem svijeta.

Slavni glazbenik preminuo je još 31. listopada ove godine, no njegova supruga Jasmine tužne je vijesti s javnosti podijelila posljednjeg dana 2020. godine.

"Za Dumilea. Najboljem suprugu, ocu, učitelju, studentu, poslovnom partneru, ljubavniku i prijatelju kojeg sam ikada mogla poželjeti. Hvala ti za sve što si mi pokazao, naučio me i pružio mi. Hvala ti što si me naučio oprostu i da ne budem tako brza u otpisivanju ljudi te da naučim davati drugu šansu. Hvala ti što si mi pokazao da se ne bojim ljubavi i da budem najbolja osoba koja mogu. Riječima ne mogu opisati koliko mi značiš. Zauvijek ću te voljeti", napisala je Jasmine na službenom Instagram profilu pokojnog supruga.

MF Doom rođen je u Londonu, no kao dijete se preselio u New York. Još kao tinejdžer je svoju karijeru započeo u hip-hop grupi KMD. Nakon smrti svog brata DJ-a Subroca, nestao je iz svijeta glazbe, no 1997. godine je nastavio s glazbom. Počeo je nastupati sa željeznom maskom na licu i to mu je s godinama postao zaštitni znak.

Marvelov zlikovac iz filmova, Doctor Doom, bio mu je inspiracija za umjetničko ime, a album "Madvillainy" koji je snimio s producentom Madlibom najpoznatije je izdanje njegove karijere. Surađivao je s brojnim kolegama sa svjetske glazbene scene. Uzrok smrti poznatog glazbenika još nije poznat.