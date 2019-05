Mnogi su se slavni bračni parovi našli pred krahom – zbog nevjere. No neki su i odlučili oprostiti prevaru, a mi donosimo 10 takvih primjera.

1. Sarah Jessica Parker

Zvijezda "Seksa i grada" u stvarnom životu nije imala tako bezbrižan ljubavni život kao heroina Carry po kojoj je poznata. Njezin je suprug Matthew Broderick uhvaćen na djelu – paparazzi su ga u nekoliko navrata snimili s nepoznatom crvenokosom djevojkom. Nakon što je postalo jasno da Matthew zapravo serijski vara svoju suprugu dok ona mukotrpno snima filmove, prijavio se na rehabilitaciju i odvikavanje od seksa.

Ipak, cijela stvar nije uzdrmala, već je ojačala njihov brak, pa je par sljedeće godine dočekao Marion i Tabithu. I dalje su zajedno te slove za jedan od najdugovječnijih parova Hollywooda.

2. Victoria Beckham

Zvjezdani par koji je više od 20 godina zajedno, Victoria i David Beckham, nije uvijek djelovao idilično kao što je to danas slučaj. Victoria je bila žrtva Davidove nevjere, a 2004. njihov je brak bio na jako skliskom terenu jer se pročulo kako David svojoj ženi iza leđa spava sa svojom asistenticom i još dvije nepoznate žene.

Rebecca Loos, Davidova privatna asistentica, o svemu je obavijestila javnost, i to podijelivši sa svima sočne detalje iz tajnog seksualnog života koji je vodila sa slavnim nogometašem. Iako je Victoria bila jako pogođena nevjerom, pa je o njoj čak i napisala pjesmu, brak nije propao, a par danas ima četvero djece i sretniji su no ikad.

3. Hillary Clinton

Na listi slavnih parova čiji su brakovi preživjeli nevjeru nalazi se i jedan vrlo utjecajan par – Bill i Hilary Clinton. Afera s Monicom Lewinsky bila je eksponirana kao rijetko koja nevjera pa pretpostavljamo da je time bilo teže oprostiti nevjernom Billu.

Bill Clinton za vrijeme svog predsjedničkog mandata spavao je s tada 23-godišnjom tajnicom Monicom. Bivši američki predsjednik sve je pokajnički priznao i ispričao se cijeloj naciji za svoj propust, no očito je bio dovoljno uvjerljiv kada je Hilary nakon takvog javnog poniženja ostala s njime.

4. Nicole Kidman

Miljenica publike, ljepotica porculanskog tena Nicole Kidman bila je emocionalno uništena kada je saznala da ju je suprug Keith Urban varao na samom početku njihova braka.

Samo nekoliko mjeseci nakon što su izrekli sudbonosno da, američka manekenka i model Amanda Wyatt istupila je u javnost s detaljima afere s Urbanom. Uz sve to, javnosti je otkrila i kako se glazbenik bori s ovisnošću te da je godinama ljubovala s Urbanom, čak i prije no što je on upoznao Kidman.

Tako je Amanda u ekskluzivnom intervjuu izjavila da "vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada" referirajući se na glazbenika. Čini se da je Nicole Kidman vjerovala da će se ipak promijeniti pa su ostali zajedno, a danas imaju dvoje djece Sunday i Faith.

5. Pink

Slavna pjevačica prodornog glasa suočila se s jednim od najvećih životnih izazova kada je 2008. saznala da ju suprug Carey Hart vara.

Par je odmah potražio pomoć u bračnom savjetovalištu, a navodno su i dandanas na terapiji kako se slična situacija više nikada ne bi ponovila. Unatoč poniženju i boli, Pink je ostala u braku vjerujući u Careyja kao dobrog oca i muža. Ovaj se zvjezdani par mnogo puta mirio i prekidao, razdavajao, ali uvijek su pronašli način da se ponovno spoje, a danas zajedno odgajaju svoje dvoje djece.

6. Cardi B

Pjevačica Cardi B nosila se s prevarom svoga supruga Offseta samo nekoliko mjeseci nakon njihova vjenčanja drukčije no što bi to učinila većina žena. Jednostavno je slegnula ramenima. Barem za javnost.

Tako je na svom Twitteru potvrdila to da je prevarena, ali je svima poručila: "To se događa svima, a kladim se i vama. Ljudi drukčije reagiraju na probleme u vezama." Par je još uvijek u braku i imaju kćerkicu.

7. Beyoncé

Da biste saznali što se dogodilo apsolutnoj kraljici glazbenih ljestvica dovoljno je samo da poslušate album "Lemonade" i sve će vam biti jasno. Divu Beyonce njezin je dugogodišnji partner Jay-Z prevario, a ono što je uslijedilo zapravo je razveselilo fanove – Beyonce je izdala cijeli album o muževoj nevjeri.

Onda se i Jay-Z odlučio ispričati cijelim albumom, pa su se na kraju pomirili. Kao završnicu njihove drame zajedno su izdali album u kojem su pjevali o svojoj sretnoj ljubavi. Možemo samo zaključiti kako su u ovom slučaju najbolje prošli fanovi – u kratkom vremenu dobili su jako puno materijala za slušanje.

8. Laura Louie

Laura Louise, žena slavnog glumca Woodyja Harrelsona, svog je muža morala izbaviti iz zatvora, platiti jamčevinu i odvesti kući na triježnjenje iste noći kada je saznala da je sudjelovao u orgijama.

Woody je kasnije opisao tu noć kao najgoru u svom životu, no Laura je svom mužu sve oprostila, a njihov brak traje neometano od 2008. godine.

9. Sharon Osborne

Sharon Stone, žena pjevača Ozzyja Osbornea, pretrpjela je mnoge prevare tijekom svog braka. Ozzy je 2016. čak završio na liječenju ovisnosti o seksu nakon što je otkriveno da je Sharon prevario sa šest žena u samo tjedan dana.

"Imao je žene u drugim zemljama. Zapravo, ako ste žena koja Ozzyju samo poslužuje hranu ili ga masira, neka vam Bog pomogne, htjet će vas", rekla je Sharon o prevari svoga muža.

Najveći zastoj u njihovu odnosu dogodio se upravo 2016. kada je Sharon otkrila da joj Ozzy iza leđa doslovno ima drugu ženu s kojom je u vezi četiri godine. Nakon što mu je zaprijetila razvodom, Ozzy se pribrao i par je obnovio vjenčane zavjete. Sharon je opet popustila i oprostila.

10. Jaime Bergman

2010. glavni glumac serije "Kosti" David Boreanaz priznao je svojoj supruzi kako ju je varao svih devet godina njihova braka. Jaime je rekla kako joj je prva reakcija bila da se razvede, ali je odlučila pružiti još jednu šansu. Par je i danas u braku.