Ne biste vjerovali koliko djece imaju neke od slavnih holivudskih faca...

Ako mislite da je 4 ili 5 djece previše, razmislite ponovno!

Tabloidi vječno raspravljaju o tome kada i koliko će djece imati slavni parovi. Luksuz, mnogo novca i mogućnosti mogu biti idealna situacija za proširenje obitelji, a poznate osobe su toga itekako svjesne.

Neki ne žele ni čuti za roditeljstvo, dok drugi pak i za njih nadoknađuju broj potomaka pa gotovo svake godine dobiju novo dijete. Iznenadili biste se koliko slavnih osoba ima vrlo, vrlo velike obitelji. Za vas smo napravili listu slavnih osoba s najvećim brojem biološke i posvojene djece.

Clint Eastwood

Slavni glumac i redatelj Clint Eastwood jedan je od najvećih holivudskih zavodnika svih vremena, a njegov raskalašeni životni stil i promiskuitetno ponašanje rezultiralo je i velikim brojem djece - njih čak 7.

Clint je u prvom braku s Maggie Johnson dobio dvoje djece, a u teenagerskim danima dobio je kćer koja je dana na posvojenje. Za vrijeme prvog braka dobio je još jedno vanbračno dijete sa 14-godišnjom ljubavnicom. 1980-ih Clint je dobio još dvoje djece sa stjuardesom, a desetljeće kasnije dočekao je još dvije kćerkice.

Kevin Costner

Holiudski glumac Kevin Costner ponosan je otac četiri sina i tri kćeri, Prvo troje djece rodila mu je prva supruga, Cindy Silva, a nakon razvoda je iz kratke romanse dobio još jednog sina. 2004. je tada 49-godišnji glumac oženio supermodel Christine Baumgartner, sa kojom je dobio još dvojicu sinova i jednu kćer. Svoje najmlađe dijete dočekao je s 55 godina.

Stellan Skarsgård

Švedski glumac s holivudskom adresom, Stellan Skarsgård ima čak osmero djece s dvije žene. Njegova mu je prva žena rodila čak petoricu sinova i jednu kćer, no unatoč brojnim članovima, obitelj se nije uspjela održati na okupu pa je 2007. došlo do razvoda njihovog braka. Stellan se po drugi puta oženio već 2009., a uskoro je dobio još dvojicu sinova. Nakon što je sa 61 godinom dobio najmlađe dijete, zaključio je kako mu je osmero djece više no dovoljno pa se podvrgnuo vazektomiji.

Mike Tyson

Slavni boksač baš kao i švedski glumac ima osmero djece i to sa tri različite žene. Bio je oženjen sa svim majkama svoje djece, a i dalje je u braku sa svojom trećom ženom Lakihom Spicer. Tyson je proživio i pravu tragediju, jedna od njegovih kćerkica je u ranoj dobi od samo četiri godine preminula nakon što se slučajno zaplela o kabel sa trake za trčanje i ugušila. Sveukupno, Tyson sada ima četiri sina i tri kćeri, no jedna od kćerkica zapravo nije njegova biološka kći, ali ju je on posvojio i smatra ju svojom.

Mick Jagger

Poznati roker i glazbenik burnog života, Mick Jagger, ima osmero djece s čak 5 različitih žena. Prvo dvoje djece rodile su mu dvije različite žene iste godine. Četvoro djece rodila mu je bivša supruga Jerry Hall, koja je glazbenika ostavila kada je saznala da ju vara s drugom manekenkom, koja mu je na kraju rodila sedmo dijete. Posljednje glazbenikovo dijete rođeno je 2016. godine, a majka djeteta je balerina Melanie Hamrick. Svoje najmlađe dijete Mick je dobio sa 73 godine.

Mel Gibson

Poznati glumac koji puni stranice tabloida svojim rastavama, alkoholizmom i politički nekorektnim ispadima, Mel Gibson, otac je devetero djece. Njegova prva žena Robyn Moore rodila mu je sedmero djece, šest dječaka i jednu djevojčicu, a nakon Robyn sljedeće dijete dobio je s Oksanom Grigorievom koja mu je rodila još jednu kćerkicu. Iako je njegov prekid s Oksanom bio medijski spektakl jer ga je ona optužila da ju je tukao i zlostavljao, Mel je ipak uspio ponovno pronaći ljubav s Rosalind Ross koja mu je 2016. rodila još jednu kćer i to kada je imao 60 godina.

Muhammad Ali

Muhammad Ali, jedna od najpoznatijih boksača svih vremena, iza svoje smrti 2016. ostavio je veliku obitelj obavijenu tugom. Naime, Muhammad je imao čak 10 djece, a samo jedno je posvojeno. Ali je najviše djece dobio u braku sa svojom drugom ženom, Belindom Boyd koja mu je rodila tri djevojčice i jednog dječaka. Iako je desetero djece jako velik broj potomaka, postoje govorkanja da Ali ima još nezakonite djece koju nije nikada priznao. Navodno je jednoj 17-godišnjakinji napravio dijete te ju poslijed prislio da ga da na posvajanje.

Eddie Murphy

Komičar i poznati glumac Eddie Murphy službeno priznaje devetoro djece, no kroz pravnu bitku i suđenje sa bivšom "spajsicom" Melanie Brown, dokazano je da je otac i jednog njezinog djeteta. Sveukupno je glumac dobio djecu sa čak 5 različitih žena, a najviše mu ih je rodila njegova jedina supruga Nicole Mitch Mitchel koja ga je ostavila 2006. Posljednje dijete glumac je nedavno dočekao, 2018., s 57 godina.

Marlon Brando

Slavni glumac Marlon Brando imao je vrlo kompliciran privatni život. Sedmero djece dobio je s različitim ženama, a još troje je usvojio. 1954. Brando je imao skandaloznu aferu s Ritom Moreno, koja je ostala trudna s glumčevim prvim djetetom, no on ju je natjerao da pobaci. Povijest djece ovog slavnog glumca nije baš bajna. Njegov prvi sin Christian proveo je čak četiri godine u zatvoru zbog ubojstva dečka svoje polusestre 1990., a Cheyenne, Brandova kći, objesila se 1995. kada je imala samo 25 godina.

Charlie Chaplin

Obiteljsko stablo najslavnijeg komičara svih vremena, Charlieja Chaplina - oduzima dah. U svom je životu začeo čak 11 djece, a prvo je tragično preminulo samo tri dana nakon rođenja. Chaplin i njegova žena Oona, koja mu je bila četvrta i posljednja žena, imali su čak osmero djece zajedno. Oona je bila i znatno mlađa od svog supruga i bila je tek godinu dana starija od njegovog najstarijeg sina. Zbog tolikog potomstva, Chaplin je imao i 16 unučadi,

Joe Jackson

Joe Jackson uspio je svoju mnogobrojnu obitelj uposliti u zajednički biznis. Čak desetero od jedanaestero Joeove djece rođeno je u njegovom braku s Katherine, njegovom jedinom ženom. No, u svojoj 23-godišnjoj aferi s Cheryl Terrell Joe je dobio još jedno dijete. Joe je najpoznatiji kao osnivač slavne grupe "Jackson 5" u kojoj su pjevali i plesali njegovi sinovi i kćeri Jackie, Tito, Jermaine, Marlon, i Michael.

Bob Marley

Legenda s Jamajke, Bob Marley ima toliko djece - da ih je teško pobrojati. Izvori se razlikuju, no svi mu pripisuju barem 13 priznate djece. Marley je dobio djecu sa čak 8 različitih žena.