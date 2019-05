Život Boya Georgea obilježio je niz skandala.

Britanci mlađi od 25 godina pjevača Boya Georgea najbolje znaju po njegovoj osebujnoj pojavi, imidžu "dive" koju je godinama njegovao te toplim i pametnim dosjetkama.

No bivši pjevač grupe Culture Club, čije pravo ime glasi George O'Dowd, nije uvijek bio srdačna i topla, prijateljski nastrojena osoba. Naime puno vremena prije nego je postao uvaženi sudac u jednom talent showu, punio je stupce tabloida, borio se s ovisnošću o heroinu a jednom je prilikom u svom stanu zatočio Norvežanina kojeg je angažirao kao eskort pratnju.

No krenimo redom. Boy se pojavio na glazbenoj sceni 80-ih godina s gore spomenutim bendom, a proslavili su se zahvaljući singlovima "Do You Really Want To Hurt Me?" i "Karma Chameleon", koji su pokorili glazbene top ljestvice diljem svijeta i koje je većina vas barem jednom u životu čula ili pjevušila. Već u to je vrijeme slavni je pjevač privlačio pažnju osebujnim modnim izričajem i teškim make-upom na licu bez kojeg se nije pojavljivao u javnosti.

Boy George se do danas okušao solo umjetnik, DJ i pisac mjuzikala, a u međuvremenu je punio naslovnice svjetskih medija skandaloznim ponašanjem. Sve je počelo još u 80-ima nakon što se pročulo kako je ovisan o heroinu, što je, zajedno s nesuglasicama i svađama, dovelo do raspada benda 1986. godine.

2003. godine preselio se u SAD-u nakon što je njegov mjuzikl "Taboo" doživio uspjeh na Broadwayu. I dok su svi mislili kako je pobijedio ovisnost, problemi su se vratili 2005. godine kada je uhićen zbog posjedovanja kokaina. Optužnica protiv njega je odbačena jer je priznao krivnju, no godinu dana kasnije mu je dodijeljen društveno korisni rad i to zbog lažne prijave pokušaja provale u vlastiti stan. Točnije, morao je čistiti smeće s ulica i tako pridonijeti dobrobiti društva u kojem je živio.

Dno karijere ali života dotaknuo je u prosincu 2008. godine kada je osuđen zbog napada i zatočeništva Norvežanina čije je seksualne usluge koristio, tijekom jedne od svojih psihotičnih epizoda. U tom je periodu na drogu trošio iznos od 400 funti dnevno.

Iza zatvorskih je rešetaka proveo ukupno 15 mjeseci, nakon čega je okrenuo novu stranicu u životu i prošlog travnja proslavio je deset trijeznih godina. U tome mu je pomoglo prakticiranje budizma te veganska dijeta koje se drži od 2014. godine.

"Mogu reći da je u mom životu sad sve dobro jer sam čist i mogu uživati u onome što radim, na način na koji nisam prije mogao", bio je izjavio u jednom od nedavnih intervjua.

Trenutno još uvijek radi kao jedan od sudava u britanskom talent showu kao i njegovoj australskoj verziji.