Ana Milenković je bila dio grupe Beauty Queens, koja je 2007. godine nastupila s Marijom Šerifović na Euroviziji, a sada se sama želi plasirati na natjecanje.

Srpska pjevačica Ana Milenković se na ovogodišnjoj Beoviziji natječe s pjesmom "Tajna" te se nada da će upravo ona predstavljati Srbiju na Euroviziji, no oko pjesme je izbio veliki skandal na društvenim mrežama.

OK but can we discuss that 'Tajna', Ana Milenković's song in Serbia's national selection, clearly includes the main theme song to X-Men: The Animated Series in its instrumentation? #beovizija2020 pic.twitter.com/FXGERkU7I1