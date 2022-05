Maleni Ljuba Stanković porastao je od zadnjeg susreta s našom pjevačicom Severinom s kojom je snimio i pjesmu!

Ljubomir Ljuba Stanković dječak je koji je svoju popularnost stekao u natjecateljskom showu ''Pinkove zvjezdice'', a ubrzo nakon toga pjesmu je snimio i s mega popularnom Severinom.

Njihov duet ''Tutorial'' skupio je preko 46 milijuna pregleda, a ovom neodoljivom djetetu nitko se nije mogao prestati diviti na posebnom glasu.

Nakon samog natjecanja gostovao je u mnogim emisijama i imao šansu pjevati s puno regionalnih glazbenika, a od natjecanja 2018. podosta se promijenio.

Ljuba sad ima dužu kosu, a dobio je i koju kilu pa je sada pravi 9-godišnji dječak.

Mališan se ne pojavljuje često u javnosti, a prije tri godine za Blic je rekao da ga na ulici svi zaustavljaju i govore mu da je pobjednik.

''Svuda me zaustavljaju ljudi, grle i ljube i govore mi da sam pobjednik. Drago mi je što me vole, ali ja volim najviše da pjevam, bez obzira na to tko ima najviše obožavatelja. Svi finalisti s kojima sam se natjecao su moji prijatelji i jakoo mi je žao što je natjecanje završilo i što više nećemo imati probe. Tužan sam jako", rekao je Ljuba.

Goran Bregović u braku je skoro 30 godina, ali sa suprugom se rijetko pojavljuje u javnosti, evo kako izgleda Dženana! +10

Bio je njezin asistent na fakultetu, a sada su u sretnome braku s dvoje djece! Tko je Konstraktin suprug? +27