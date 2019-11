Siniša Hotko hipnotizer je iz Slovenije koji je u Supertalent došao kako bi hrvatskoj publici predstavio svoje metode - kontrole misli i hipnoze.

Supertalent iz tjedna u tjedan publiku oduševljava neobičnim talentima i zabavnim nastupima kandidata, a nakon akrobata, pjevača i plesača, svoje nevjerojatne sposobnosti došao je predstaviti i Siniša Hotko, 36-godišnji Slovenac koji se može pohvaliti vještinom kontrole uma.

Naime, Siniša se bavi hipnozom i mentalizmom, a ima i svoj centar za hipnoterapiju u Brežicama. Za sebe kaže da je čovjek koji treba odgovor na sve, pa je tako i počeo istraživati mistične stvari i kako one funkcioniraju. Počeo je proučavati stanje uma, a to ga je dovelo do hipnoze, kojom danas profesionalno pomaže ljudima da se riješe nekih navika, strahova, trauma, ovisnosti.

Interes za hipnozu Siniša je razvio jer je želio pomoći svom ocu, koji je u ratu doživio mnogo trauma. Iako isprva nije imao podršku oca, sada se njegov tata jako ponosi njime te i sam vjeruje u moći hipnoze.

''Počeo sam s tim da sam shvatio da imam tu neku mogućnost vidjeti stvari koje drugi ne vide. Meni je to bilo sasvim normalno. Primijetio sam da moja okolina ne vidi stvari na isti način kako ih vidim ja. Počeo sam se baviti magijom, pomagati ljudima da se riješe crne magije, uroka... Mentalist zna kako funkcionira um, kako funkcioniraju naša osjetila, razumije stvari oko nas koje mi ne vidimo, ne osjećamo'', objašnjava Siniša.

Siniša inače radi u nuklearnoj elektrani Krško kao koordinator na odjelu istraživanja, a nakon posla radi kao mentalist.

"Kako sam mišljenja da život nije samo prokletstvo i depresija, nego da treba u životu uživati, odlučio sam to prije godinu dana pokazati javnosti u showovima. Počeo sam kombinirati klasične trikove s energijom i magijom i ubrzo sam dobio nadimak Mentalist. To sam prihvatio i počeo uživati u tome, vidio da moj stil daje ljudima nadu i vjeru, dato prihvaćaju vrlo pozitivno, što znači da im čak i pomaže da se malo otklope i maštaju. U svojim točkama pokušavam kroz komično-mističnu tematiku biti inspirativan", objašnjava Siniša te dodaje kako je prošle godine nastupao na slovenskoj verziji Supertalenta te došao do polufinala.

Našem se žiriju entuzijastični Slovenac predstavio s koferom i kartama u rukama, a zapanjio ih je svojom sposobnošću pogađanja onoga što su oni sami mislili ili napisali, a da to nikome nisu rekli.

Davoru je darovao sliku na kojoj je tvornica boja pa ga je pred svima upitao što mu je zajedničko s tvornicom boja.

''A da, zanimljivo, imam knjigu o bojama, da. Ostao sam bez teksta'', rekao je Davor i sve iznenadio.

''Radi se o nekakvoj spooky iluziji koja me plaši, poglavito jer imate te crne nokte'', komentirala je Martina.

''Meni ste bili super, ja ne znam kako vi to radite, ali mene i ovako i onako interesira taj finalni rezultat", poručila mu je Maja.

S obzirom na to da ih je zaintrigirao, Sinišu je naš četveročlani žiri pozvao da ponovno nastupi u Supertalentu, pa su mu osigurali prolaz dalje.

