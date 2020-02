20-godišnji Presley Gerber posegnuo je za društvenim mrežama kako bi se obračunao s kritičarima njegove nove tetovaže na desnom obrazu.

Sin bivšeg top-modela Cindy Crawford i njezina supruga Randea Gerbera šokirao je obožavatelje tetovažom na licu.

20-godišnji Presley Gerber, koji se i sam bavi modelingom, poznat je po velikoj ljubavi prema tetovažama, no nakon što si je tetovirao riječ "MISUNDERSTOOD" na lice, izazvao je brojne kritike javnosti.

Njegova tetovaža nije nesporazum, ona se doista nalazi ispod njegova desnog oka, a koliko je atraktivnog plavušana kritika pogodila, dovoljno govori i to što je bio spreman dati adresu svim kritičarima da mu to dođu reći u lice. Također je istaknuo da to vrijedi i za sve one koji kritiziraju njegovu obitelj i to kako je on odgajan.

"Da mislim da će mi ova tetovaža upropastiti izgled ili da ju nisam htio, ne bih ju ni napravio", poručio je svim onima koji misle kako si je sada upropastio obećavajuću karijeru muškog modela, poput one koju pametno gradi njegova sestra Kaia Gerber, većim dijelom zato što izgleda identično kao njezina prelijepa majka u mlađim danima.

Tetovažu je napravio poznati tattoo artist JonBoy iz New Yorka koji tetovira i brojne druge zvijezde, poput Kendall Jenner, bračnog para Bieber, Zayna Malika i brojnih drugih.

Tetovaža na licu stigla je na njegov desni obraz u zanimljivo vrijeme, mjesec i pol nakon problema sa zakonom kada je uhvaćen kako u alkoholiziranom stanju upravlja automobilom, iako još uvijek nije punoljetan. Policija je Gerbera zaustavila na Beverly Hillsu oko 4 ujutro te je pao na alkotestu, a ako bude proglašen krivim, izgubit će vozačku dozvolu na godinu dana.

"Presley je ovo shvatio vrlo ozbiljno i učinit će sve što se traži od njega", otkrio je njegov odvjetnik naglašavajući kako njegov klijent dosad nije bio osuđivan. S obzirom na to koliko Cindy pazi na odgoj djece, Presleyjevo ponašanje itekako začuđuje, kao i činjenica da mu slavna mama sve to dopušta.

Gledamo li samo u još jednog buntovnog i razmaženog klinca bogatih i slavnih roditelja, saznat ćemo uskoro.