Simon Rex otkrio detalje odnosa s Meghan Markle.

Američki glumac, koji je tijekom karijere zarađivao i radeći u pornoindustriji, 45-godišnji Simon Rex otkrio je kako je i on u jednom periodu svog života ljubio 37-godišnju vojvotkinju Meghan Markle.

Naime, Rex je u mlađim danima izlazio s Meghan, ali veza im nije dugo potrajala, i to zbog sitnice koja je njoj poprilično smetala i očito nije mogla prijeći preko toga. Radi se o lošem zadahu, koji nije mogla podnijeti nakon jedne romantične večere.

"Odgurnula me od sebe i to je bilo neugodno. Rekla je nešto u smislu 'O, Bože, češnjak'. Smijao sam se, nije bila bezobrazna niti išta slično, bila je iskrena", otkrio je Simon za The Sun i dodao kako se i dandanas zbog toga šali na svoj račun.

Meghan je odbila poziv na sljedeći spoj, i to vjerojatno zbog toga što je otkrila njegovu prošlost u snimanju pornografskih filmova, što joj on sam nije priznao.

"Moguće je da je to kasnije otkrila i zapravo sam se često pitao zašto nismo otišli na drugi spoj. Ali zapravo najviše krivim češnjak, on mi je upropastio sve šanse", izjavio je Simon.