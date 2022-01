Simon Helberg iz serije "Teorija velikog praska" snimljen je u Los Angelesu u neprepoznatljivom izdanju.

Glumac i komičar Simon Helberg (41) najpoznatiji je po ulozi Howarda Wolowitza iz popularne humoristične serije "Teorija velikog praska".

Urnebesnog zrakoplovnog inženjera i bivšeg astronauta utjelovio je u svih 12 sezona serije koja se snimala od 2007. do 2009. godine, i u kojoj je gledateljima prirastao srcu unatoč iritantnom karakteru.

No i najveći obožavatelji sitcoma koji mu je obilježio karijeru teško bi ga prepoznali na novih fotografijama. Simona su paparazzi ulovili tijekom šetnje Los Angelesom u poprilično zapuštenom izdanju s raščupanom kosom ispod šilterice i nikad dužom bradom.

Nije poznato je li mu ovo novi imidž ili se pak radi o preobrazbi za neku novu ulogu, no u svakom slučaju je daleko od uvijek uglađenog, počešljanog i obrijanog Howarda Wolovitza.

