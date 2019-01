Iako su pred njegov objektiv stale gotovo sve naše poznate dame, Šime Eškinja već sedam godina radi i uživa u Parizu, gradu ljubavi. Modni fotograf otkrio je kako izgleda život u francuskoj metropoli, postoje li danas dobne granice među fotomodelima te nedostaje li mu život u Hrvatskoj.

Ljubav prema fotografiji i slikama koje govore više od tisuću riječi našeg je najpoznatijeg modnog fotografa Šimu Eškinju prije sedam godina odvela u Pariz. Hrvatsku metropolu zamijenio je živopisnim gradom zaljubljenih, u kojem uživa, radi, druži se i živi punim plućima.



''Od kad sam došao u Pariz 9 kvartova sam promijenio. Teško je tu sa stanovima, zakon štiti podstanare jer imaju previše beskućnika i onda u razdoblju od 11. do 4. mjeseca policija ne smije izbaciti podstanara van u slučaju da ne plaćaš stan. Teško je rentati stan u Parizu'', otkriva Eškinja.

''Ja sam odlučio otići, iako stalno sam simo i tamo. Kad sam odlučio otići dao sam jednom čovjeku iz Milana fotke, on je rekao uff ovdje ćeš napraviti posao. Ja sam mu rekao d ja bi u Pariz, a on je rekao da nikada neću raditi u Parizu. I eto me tu. Spakirao sam dvije torbe bez kontakata i to je to. Imao sam ušteđenu lovu, ako neću raditi imam za živjeti 6 mjeseci pa ću vidjeti što ću dalje'', otkrio je Šime.

Šime je po zanimanju slikar, a u fotoaparat se zaljubio kada je imao samo sedam godina. Sasvim slučajno, prve fotografije koje je napravio bile su one s našom voditeljicom Mijom Kovačić, njegovom najboljom prijateljicom. Ostalo je povijest.

''Već sam tu toliko, a još nisam naučio francuski. Prijatelji me pitaju zašto ga ne naučim, a znaju me već pet godina, pa ja njih pitam zašto ne nauče hrvatski kada se toliko poznajemo. Na poslu svi pričaju na engleskom, nema potrebe, iako razumijem francuski ali teže ga pričam'', kazao nam je Šime.

Šime trenutačno živi i radi na relaciji Amsterdam - Pariz - Zagreb, ali često je na putu i po ostalim svjetskih metropolama. Radio je kampanje i za naše najpoznatije hrvatske brendove i dizajnere poput Envy Rooma, Hippy Gardena, Ivana Alduka.



Nedostaje li Šimi život u Hrvatskoj? Ni najmanje. U Zagrebu posjeti liječnika ili stomatologa, ako treba, pozdravi prijatelje i obitelj, ali se brzo vrati užurbanom tempu europskih metropola.

Što nam je još otkrio Šime, pogledajte u video priči.