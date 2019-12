Sia je u blagdanskom duhu odlučila počastiti kupce jedne trgovine u Kaliforniji.

Kada je nepoznata žena ponudila nekolicini kupaca da im plati račune u jednoj kalifornijskoj trgovini, nitko od njih nije shvatio da im se obraća jedna od trenutačno najpopularnijih glazbenica na svijetu. Točnije, nitko nije prepoznao pjevačicu Siju, u ležernom izdanju, bez šminke na licu, ali i perike na glavi, kojima u većini pojavljivanja u javnosti sakriva lice.

Naime, australska pjevačica obično nosi crno-bijelu periku koja joj je prekriva sve osim usana i brade, tako da zapravo nije neobično da ju nitko nije uspio prepoznati. Mislili su da je riječ o anonimnoj ženi koja im se predstavila kao Ci Ci i koja im je odlučila pomoći tvrdeći da je dobila novac na lutriji.

Nije poznato koliko je točno računa platila, ali u videu koji se proširio društvenim mrežama možemo ju vidjeti kako provlači karticu na nekoliko blagajni, priča s djecom i kako joj jedna žena poklanja cvijeće u znak zahvalnosti.

Ipak, među kupcima se našla jedna osoba koja je naposljetku prepoznala slavnu pjevačicu. Djevojka imena Adri Buckles snimila je također te trenutke iz trgovine i objavila video na svom profilu na Twitteru.

"Dakle, Sia mi je platila račun za namirnice danas, hvala ti puno! Imaš predivno srce i dušu što si sve svima platila. Žao mi je što otkrivam svima što sam shvatila tko si, ali za ovakvu dobrotu moraju svi znati", napisala je Adri.

So @Sia paid for my groceries today thank you so much!! The heart and beautiful soul you have for paying for everyone!! I’m sorry for telling everyone once I realized who you were !! But this kindness must be acknowledged!!! pic.twitter.com/p7CMvBBQyP