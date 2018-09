Shia LeBeouf nakon razvoda od glumice Mie Goth, ponovno ljubi i to pjevačicu FKA Twigs.

Holivudski miljenik žena, sklon incidentima i problematičnom životu pronašao je novu ljubav. Riječ je o glumcu Shiji LaBeoufu koji je počeo izlaziti s britanskom pjevačicom FKA Twigs nakon prekida dugogodišnje veze s glumicom Miom Goth.

Shia i FKA Twigs upoznali su se na snimanju njegova filma "Honey Boy", a ovih su dana viđeni kako zajedno napuštaju njegov dom u istočnom Londonu i odlaze u kupnju namirnica.

Vijest da su zajedno potvrdila je 30-godišnja Twigs za Daily Mail.

"Sretni smo zajedno i jako nam je lijepo", poručila je novinarima putem interkoma na ulazu u kuću.

Glumčev bliski prijatelj izjavio je kako je Shia prekinuo vezu s Miom, dok je ona prošle godine prekinula zaruke s glumačkim kolegom Robertom Pattinsom.

"Svi u društvu znaju da Mia i Shia nisu više zajedno. Ona živi na relaciji London - New York dok je on stalno u Londonu. Imala je ozbiljnih problema s njim. Bila je to luda veza, a on je vrlo impulzivan. Ispričala je da ne može više biti s njim.", izjavio je neimenovani izvor.

Shia, čiju su karijeru obilježili javni ispadi i uhićenje u pijanom stanju, svojevremeno je izjavio kako je "morao" oženiti Miu u kapelici u Las Vegasu, a vjenčao ih je imitator Elvisa Presleyja. Tvrdio je kako je njihov brak legalan, no osoba koja ih je vjenčala navodno nije za to imala dozvolu pa se nije vodio kao važeći.