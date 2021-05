Sharon Stone je na Instagramu podijelila fotografiju na kojoj pozira u badiću pa dobila brojne komplimente obožavatelja.

Holivudska glumica Sharon Stone sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila fotografiju na kojoj pozira u jednodijelnom badiću i pokazala zamamnu figuru kojom se može pohvaliti i u 64. godini života.

Sharon je objavom zapravo sve htjela obavijestiti da je njezin ljubimac, pas Joe dobro nakon povratka od veterinara pa je zajedno s njim pozirala na ležaljci pored bazena. Njezini su obožavatelji zaključili da izgleda sjajno i gotovo isto kao i krajem 70-ih godina kada je zapravo započela svoju karijeru ulogom modela, nakon čega je dobila i prvu ulogu u filmu Woodyja Allena "Stardust Memories".

"Sharon, izgledaš spektakularno", "Prelijepa si", "Dolazim na plivanje", "Božica ljepote", "Moja nadraža glumica", "Slatka Sharon", "Dušo, živa si vatra", "Ne možeš biti ljepša", "Oboje ste preslatki", samo su neki od komentara koje je dobila.

Nakon toga uslijedile su uloge u filmovima "Deadly Blessing", "Total Recall", "Basic Instinct", "Sliver", "Casino", "Sphere", "Broken Flowers" i mnogi drugi koji su joj osigurali status holivudske ikone i seks-bome. Sharon se i dalje bavi glumom, a posljednje je uspjehe postigla u serijama "Mosaic" i "Ratched".

Jedna od najzapaženijih uloga bila je u erotskom trileru "Basic Instinct" odnosno "Sirovim strastima" koji početkom 90-ih godina šokirao mnoge otvorenim prikazima seksualnosti i nasilja prije nego što je izašao, a ostvario je golemu zaradu od čak 352 milijuna dolara.

Sharon je u jednom intervjuu za Playboy progovorila o snimanju filma i otkrila da joj nije smetalo snimati scene seksa, ali da joj teško palo raditi prizore nasilja poput onog kada ubija s alatom za razbijanje leda.

"Tražila sam prijatelja da leži pokraj kreveta dok sam radila tu scenu i da mi priča neke šale. Imali su na setu čak bolničara s maskom s kisikom jer mi se činilo da ću onesvijestiti dok to snimam", ispričala je onda.

Priznala je i da se na snimanju nije osjećala ugodno pored kolege Douglasa. "Mislim da je to bilo zbog karaktera ovog filma. No tenzija je dobra. Nisam se nimalo zbližila s njime i možda je baš zato taj misterij i nepoznavanje doprinijelo uvjerljivijoj glumi", ispričala je.

Sharon je u posljednje vrijeme okupirana promocijom svojih novih memoara "The Beauty Of Living Twice", a brine i o svoja tri usvojena sina 20-godišnjem Roanu, 15-godišnjem Lairdu i 14-godišnjem Quinnu.