Jennifer Lopez i Shakiri pripala je čast da nastupe na ovogodišnjem Super Bowlu, jednom od najpopularnijih sportskih događanja u SAD-u, a o njihovim se vatrenim nastupima ne prestaje pričati.

Svaki je detalj pomno proučen, a mnogima je zapeo za oko i dio Shakirina nastupa u kojem plazi jezik u kameru. Radi se zapravo o momentu iz arapske kulture, takozvanoj zaghrouti, čime se izražava sreća i slavlje, a može se vidjeti i na nekim karnevalima u Latinskoj Americi. Slavnoj pjevačici toga nije nedostajalo jer je uz sve slavila i svoj 43. rođendan, no ipak, mnoge je to začudilo pa su se društvenim mrežama proširili različiti komentari.

