Severinin odvjetnik potvrdio nam je kako je sud odlučio da pjevačica ima zajedničko skrbništvo nad sinom kojeg ima s Milanom Popovićem.

Nakon što je Severina na svojem koncertu u Luštici u Crnoj Gori publici dala naslutiti da joj je vraćeno skrbništvo nad sinom, o svemu se oglasio i njezin odvjetnik Mate Matić koji je službeno potvrdio nagađanja.

"Županijski sud u Splitu odlučio je vratiti dijete Severini. Odlučeno je da će dijete pola vremena provoditi s majkom, a pola s ocem, odnosno da će imati zajedničko skrbništvo nad djetetom. Preostaje nam vidjeti hoće li se roditelji uspjeti dogovoriti ili će sud precizirati detalje", rekao nam je Matić dodajući da na ovu odluku nema žalbe i da će se naknadno boriti da Severina dobije puno skrbništvo nad djetetom.

"Odluku nisam vidio, ali je definitivno to - to. To je bio dio našeg zahtjeva, da ravnopravno skrbništvo imaju majka i otac, s tim da je odlučeno da će prebivalište djeteta biti kod majke", istaknuo je odvjetnik pjevačice.

Podsjetimo, Severina je na svojem koncertu nakon izvođenja pjesme "Rođeno moje", publici u Luštici tajanstveno poručila: "Ne mogu vam reći o čemu se radi, ali vratilo se dite doma."

Ovom rečenicom mnoge je ostavila u nedoumici, a njezinu izjavu možete pogledati OVDJE.

Naime, sud je krajem 2019. godine donio privremenu mjeru prema kojoj je odlučeno da njezin sin kojeg je dobila sa srpskim poduzetnikom Milanom Popovićem živi s ocem. U skladu s tom odlukom imala ga je pravo viđati dva puta tjedno i svakog drugog vikenda, te blagdanima, ljetnim i zimskim praznicima.

Severina i Milan su se nedavno pojavili na Županijskom sudu u Splitu, na ročištu u kojem se odlučivalo o skrbništvu nad njihovim zajedničkim sinom. Popović nije davao izjave, a Severina je bila izjavila kako se nada da će sina viđati češće.

"Jako sam tužna. 20 mjeseci moje dijete je bez majke i ja sam bez djeteta pod jako neobičnim okolnostima, ali vjerujem u pravdu i nadam se da će biti sve u redu", rekla je za Dnevnik Nove TV.

S njom se na sudu pojavio i njezin odvjetnik Mate Matić.

"Odluka je završena, nikakvi dokazi se više neće provoditi. Zaključili su ročište i raspravu i odluka će uslijediti u jednom vremenskom periodu", izjavio je tada Matić.