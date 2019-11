"Kad prođete javno sramoćenje, onda se, htjeli ili ne htjeli, morate naučiti izboriti s time", izjavila je Severina uoči koncerta u Beogradu.

Severinina ekplicitna snimka snimljena s poduzetnikom Milanom Lučićem izašla je davne 2004. godine.

"Kad prođete javno sramoćenje, onda, htjeli ili ne htjeli, morate naučiti izboriti se s time. U jednom trenutku nazvao me Arsen Dedić, jer smo bili bliski, i rekao mi: 'Kolegice, čujem da vam je izašao neki film, ali da nema glazbu, pa se preporučujem jer ja sam filmski kompozitor.' To je bilo predivno", izjavila je splitska pjevačica u intervjuu za srpske Novosti povodom koncerta u Beogradu u sklopu svoje turneje "The Magic Tour".

"Život generalno kažnjava sve nas. Neke pravedno, neke ne. Ali s vremenske distance, uspjela sam se izdići iznad svega što mi se tad dogodilo. To je bila veoma ružna stvar koju je iz gluposti i zlobe napravila jedna osoba. Znam tko je, saznala sam prošle godine", odlučno je poručila.

Podsjetimo, te je godine portal Index objavio vruće kadrove bivših ljubavnika uz naslov "Ljudi, imamo pornić sa Severinom", a za to je kasnije kažnjen s 200 tisuća kuna odštete plus troškovi suđenja te se portal morao i javno ispričati pjevačici.

"Moja potreba za nekim pjesmama nije bila samo da bih nešto radila i namjerno napravila nešto drugačije, to je jednostavno u meni čučalo. Sjećam se pjesme 'Moja štikla', s kojom smo išli na Eurosong. To nitko ne bi otpjevao, ali ja se nisam libila snimiti stvari koje su mene radovale i veselile. Mene aplauz više ne zanima. To sam dobila. Zanima me samo da sam ja sretna", poručila je na kraju intervjua Severina, kojoj drvlje i kamenje već godinama ne može ama baš ništa.