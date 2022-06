Severina je za Instagram pozirala u crnom kupaćem kostimu, a pažnju su privukli savršeno isklesani trbušni mišići na njezinoj vitkoj figuri.

Pjevačica Severina počastila je svoje pratitelje na Instagramu fotkom u crnom kupaćem kostimu, a svu pažnju ukrali su njezini trbušni mišići, koji su pokazatelj višemjesečnog Sevkina truda u teretani.

Severina je u opisu fotografije citirala književnika Enesa Kiševića kroz nekoliko stihova o moru, a prije toga pohvalila se kako ju je jedan hrvatski kolumnist pozvao na festival u Vruji.

''Nema tih vulkana da mu snagu smore

Skršit svaku silu samo more mòre

Zato što sve mòre zorom da sve sore

Ribari su more i prozvali moooooRe

More mramor dere

Bure dere more'', piše u Severininu opisu.

''Gori sve'', ''Ajme kako si seksi'', ''Svaka čast'', počeli su joj pisati obožavatelji i pratitelji u komentarima.

Sevka u posljednje vrijeme ima puno koncerata, ali nedavno je uspjela naći vremena i za sebe te otputovati u Španjolsku s prijateljima na koncert The Rolling Stonesa.

