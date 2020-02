Severina je objavila novu fotografiju sa suprugom Igorom Kojićem i njegovom obitelji, no riječ je o fotografiji iz 2018. godine.

Prije nekoliko dana Severina je na Instagramu zbunila više od milijun obožavatelja kada je iz imena maknula suprugovo prezime.

Tako je splitska pjevačica od Severine Kojić postala samo Severina, a nije trebalo dugo da krenu glasine kako paru ne cvjetaju ruže. Ipak, bilo je i onih kojima je savršeno jasno i kako je Severina majstorica samopromocije, no ona se dalje nije oglašavala.

47-godišnja balkanska zvijezda samo je danas objavila fotografiju s 15 godina mlađim suprugom Igorom i njegovim roditeljima iz jednog beogradskog restorana pored koje je napisala "jedan običan ponedjeljak". No nije dugo trebalo da tamošnji mediji počnu pisati o tome kako se radi o staroj fotografiji, što su shvatili kao dolijevanje ulja na vatru.

Naime, sporna fotografija nastala je u rujnu 2018. godine, a to se saznalo zbog jedne fotografije koju je tada objavio Igor na svom profilu.

Na Igorovoj fotografiji se nalazi samo mama Olja koja pozira u istom restoranu, u istoj odjeći, a iza nje se nalaze isti ljudi.

Srpski mediji tako su zaključili kako je Severina ovime samo htjela ušutkati glasine, no tko zna, možda ih je samo htjela dodatno potpaliti zbog dodatne promocije, jer to definitivno ne bi bilo prvi put da svjedočimo tako nečemu s njezine strane. No treba i to znati!