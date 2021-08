Severina se na Instagramu oglasila prvi put nakon presude Županijskog suda u Splitu, po kojoj je dobila zajedničko skrbništvo nad sinom.

"Ljubav se ljubavlju vraća", napisala je pjevačica u opisu fotografije koju možete vidjeti na njenom Instagramu, a na kojoj na plaži pozira sa svojim mališanom.

U samo deset minuta dobila je preko 10 tisuća lajkova na fotografiju, a brojni pratitelji uputili su joj poruke podrške.

Severina je tijekom vikenda na koncertu u Luštici u Crnoj Gori publici dala naslutiti da joj je vraćeno skrbništvo nad sinom, a u ponedjeljak je sve potvrdio njezin odvjetnik Mate Matić.

"Županijski sud u Splitu odlučio je vratiti dijete Severini. Odlučeno je da će dijete pola vremena provoditi s majkom, a pola s ocem, odnosno da će imati zajedničko skrbništvo nad djetetom. Preostaje nam vidjeti hoće li se roditelji uspjeti dogovoriti ili će sud precizirati detalje", kazao nam je odvjetnik.

"Odluku nisam vidio, ali je definitivno to - to. To je bio dio našeg zahtjeva, da ravnopravno skrbništvo imaju majka i otac, s tim da je odlučeno da će prebivalište djeteta biti kod majke", dodao je Matić.

I sama pjevačica se oglasila nakon presude.

"Presuda govori o tome da nikada nije postojao razlog da mi se oduzima dijete. Mreža uhodanih pojedinaca priuštila mi je 20 mjeseci tuge i 8 godina sudskog pakla. Znam da nije gotovo, ali znam i da dijete dolazi kući makar na pola vremena. Bitka je dobivena i hvala svima koji su uz mene, koji su vjerovali u sustav i poštenje", stoji u Severininoj izjavi koju nam je poslao njezin PR tim.

Podsjetimo, sud je krajem 2019. godine donio privremenu mjeru prema kojoj je odlučeno da njezin sin kojeg je dobila sa srpskim poduzetnikom Milanom Popovićem živi s ocem. U skladu s tom odlukom imala ga je pravo viđati dva puta tjedno i svakog drugog vikenda, te blagdanima, ljetnim i zimskim praznicima.

Severina i Milan su se nedavno pojavili na Županijskom sudu u Splitu, na ročištu u kojem se odlučivalo o skrbništvu nad njihovim zajedničkim sinom. Popović nije davao izjave, a Severina je bila izjavila kako se nada da će sina viđati češće.