Severina Vučković na Instagramu je podijelila fotografiju s Atletico De Madrida u vrlo zanimljivoj odjevnoj kombinaciji te ugodno iznenadila svoje pratitelje.

Pjevačica Severina Vučković otputovala je u Madrid na koncert svojeg omiljenog rock-benda "The Rolling Stones". Na Instagramu je podijelila doživljaje s tribina, ali i video na kojem sva sretna pleše u ritmovima pjesme "Out of time".

Za ovu prigodu Seve je odjenula kratke traper-hlačice i prugasti top, a uz to je kombinirala sportske čarape, tenisice, bež torbu i crnu šiltericu. U ovoj kombinaciji istaknula je svoju vitku figuru, ali i grudi.

"Mrak,uživaj! Anybody seen my baby", "Bio sam na tom stadionu. Uživaj carice. Ti si carice sve mlađa i slađa", "A blago ti se, Seve" samo su neki od komentara koji su se nizali ispod fotografije.

Severina je nedavno proslavila 50. rođendan, a s obzirom na to kako izgleda, teško je u to i zbilja povjerovati.

Počela je s nastupima. Nedavno je pjevala na fešti Mate Rimca, a već je najavila i niz ljetnih koncerata.

